Antioquia destaca por el interés turístico que genera. Es un destino que llama la atención por su amplia oferta que permite realizar un sinnúmero de actividades, especialmente al aire libre.

Está dividido en nueve subregiones, siendo el suroeste una de ellas. Este territorio se enmarca en medio de imponentes montañas, como los cerros de Tusa y Bravo, los Farallones del Citará y el Páramo del Sol, además de un extenso paisaje cafetero que se extiende a sus 23 municipios.

Son tierras en las que los viajeros encuentran los escenarios ideales para la práctica de actividades como avistamiento de aves, espeleología y senderismo. Además, es un buen destino para conocer la historia de las comunidades indígenas que habitaron este territorio.

Lindos paisajes

Uno de los municipios a los que se puede ir para sacar provecho de sus encantos es Santa Bárbara, ubicado a solo dos horas de Medellín, el cual les ofrece a los viajeros una temperatura promedio de 23 grados centígrados.

Santa Bárbara es un municipio en el que se pueden admirar sus paisajes. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

El portal Puebliando por Antioquia indica que este municipio está ubicado en el filo de la cordillera, lo que le brinda una posición privilegiada con amplias panorámicas sobre el cañón del río Cauca y el suroeste del departamento.

A Santa Bárbara se le reconoce por su constante producción de frutas tropicales como el mango, producto al cual se le celebran fiestas tradicionales, normalmente en el mes de julio. Se trata de una celebración tradicional que rinde homenaje a esta frita como símbolo de la cultura y la economía. Es un encuentro que incluye eventos culturales, musicales, gastronómicos y deportivos.

¿Qué hacer en este destino?

Los planes para hacer en este municipio antioqueño son diversos. Por ejemplo, para los amantes de la aventura está el río Buey, perteneciente a la cuenca del océano Atlántico, el cual, en su recorrido por este destino, brinda experiencias de turismo ecológico y de aventura, según el portal Turismo Antioquia Travel.

La iglesia de Santa Bárbara es uno de los sitios de interés en este municipio antioqueño. Foto: Turismo Antioquia Travel/API.

Otra opción para visitar es el Alto de Minas, que se ubica en los límites con el municipio de Caldas. Desde este punto se divisa Santa Bárbara, el río Cauca, el río Poblanco y otros municipios del suroeste antioqueño. Específicamente, el río Poblanco es uno de los cuerpos de agua más importantes del municipio, por lo que resulta llamativo para quienes aprecian los encantos de la naturaleza.

A estos lugares se suma el corregimiento de Damasco, considerado como el ‘Pesebre Escondido de Antioquia’, que se encuentra a 18,5 kilómetros de la cabecera municipal. Se dice que este es un mágico lugar donde la cultura antioqueña se encuentra más viva que nunca.

En el casco urbano está la Iglesia de Santa Bárbara, ubicada en el parque principal. Se trata de una construcción de estilo gótico romano y en la torre se aprecia un reloj estilo romano de cuatro caras.