El pueblo colombiano cuyo templo parroquial es monumento nacional, un histórico lugar para conocer en Antioquia

Antioquia les ofrece a los viajeros diversidad de planes para hacer, con una oferta que involucra atractivos naturales, históricos, gastronómicos y culturales que vale la pena conocer.

Es un departamento con 125 municipios que se distribuyen en nueve subregiones en las que es posible apreciar pueblos coloniales y tradicionales de la arquitectura antioqueña, montañas, cascadas, ríos y paisajes cafeteros, entre muchos otros encantos.

El pueblo de Antioquia que tiene nombre de conquistador, un destino reconocido por su variedad de cuerpos de agua y bellos paisajes

Uno de ellos se encuentra a tres horas de Medellín, en el norte del departamento. Se trata de Angostura, un destino con una temperatura promedio de 24 grados centígrados con una amplia lista de encantos, entre ellos, sus calles empedradas y veredas con paisajes hermosos entre las montañas y ríos. Se caracteriza por su olor a miel, gracias a que es un gran productor de panela con más de 250 trapiches.

Este es el templo Nuestra Señora de Chiquinquirá. Foto: Alcaldía Municipal de Angostura/API.

Bien de interés Cultural

Entre sus muchos atractivos está el templo parroquial Nuestra Señora de Chiquinquirá, conocido como el Santuario del Padre Marianito, que fue declarado Bien de Interés Cultural por parte del Ministerio de Cultura en el año 2001.

De acuerdo con información de la Alcaldía Municipal, esta es una iglesia de estilo romano. En la parte superior se encuentran los misterios pintados al óleo sobre zinc, obras de Salvador Arango, y en la nave derecha se encuentra el mausoleo con los restos mortales del Beato Padre Marianito. El templo se encuentra en el parque principal del pueblo y es una de las edificaciones más llamativas del lugar.

Así es uno de los pueblos más antiguos de Antioquia, una “joya histórica” e ideal para los amantes de la aventura

De este beato también hay para conocer un museo que se encuentra dentro de la casa cural. Tiene un estilo muy colonial y allí se encuentran algunos artículos simbólicos de la religión que se han ido recogiendo durante el proceso de beatificación y santificación del Padre Marianito, como prendas, fotografías, restos del ataúd y placas, entre otros.

Angostura está ubicado en la región norte de Antioquia. Es una población de un poco más de 11.000 habitantes. Foto: Getty Images

De igual forma, en la vereda La Quinta se encuentran las Cuevas del Padre Marianito, que se dice fue el lugar en el que se refugió durante la Guerra de los Mil Días. Allí realizaba las misas, celebraba bautizos y matrimonios. Es un atractivo religioso que vale la pena conocer para aprender un poco más de historia.

Otros sitios de interés

Así mismo, es posible visitar la Hacienda Las Margaritas, ubicada en la vereda La Culebra. Es una casona de la época republicana, con un estilo colonial y en ella se conserva la memoria de uno de los poemas más emblemáticos del poeta Miguel Ángel Osorio Benítez, más conocido como Porfirio Barba Jacob.

Además de estos lugares religiosos y culturales, los viajeros que llegan a Angostura pueden desarrollar actividades en torno al proceso de café, participando de demostraciones en catación y transformación del grano.