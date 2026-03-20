El pueblo de Boyacá conocido como ‘Distrito Fronterizo’, un lugar de rica biodiversidad y rutas ideales para hacer biciturismo

Ubicado en el nororiente de Boyacá, se encuentra un destino donde la naturaleza, la cultura y la aventura se entrelazan de manera perfecta, abriendo la posibilidad de vivir experiencias únicas a quienes se animan a visitarlo. Este lugar es el municipio Cubará, también conocido como ‘Distrito Fronterizo’.

Este territorio, integrado geográfica y económicamente a la vertiente de la Orinoquía, se destaca por su rica biodiversidad y por su legado indígena U’WA, guardianes ancestrales de una riqueza natural invaluable.

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A orillas del río Arauca, que marca la frontera natural con Venezuela, Cubará se extiende sobre las estribaciones de la cordillera Oriental, ofreciendo paisajes que combinan selva, montaña y llanura. Con una temperatura promedio de 26 grados centígrados y una altitud de 420 metros sobre el nivel del mara, su clima cálido y húmedo crea el escenario ideal para descubrir una biodiversidad sorprendente a lo largo de sus 1.650 kilómetros cuadrados.

Este encantador municipio de Boyacá invita a los viajeros a sumergirse en un entorno natural exuberante, donde árboles como ceibas, yarumos, orquídeas y guaduas dan vida a un paisaje vibrante. En sus senderos y ríos es posible avistar fauna única, como dantas, armadillos, monos y una gran variedad de aves que llenan el ambiente de color y sonido, señala la administración municipal en su sitio web, convirtiéndolo en un paraíso para los amantes del ecoturismo.

Así es la ruta de biciturismo en Cubará, Boyacá Foto: Cortesía - Alcaldía Cubará en Boyacá / API

Más allá de su riqueza natural, Cubará es también un territorio de profundo valor cultural. Allí, la comunidad indígena U’WA protege extensas reservas de bosque que, más que un recurso económico, representan su hogar, su espiritualidad y su conexión con la tierra, ofreciendo a los visitantes una oportunidad de acercarse a una visión ancestral del mundo.

Para quienes buscan experiencias auténticas, el destino ofrece rutas ideales para el biciturismo y la exploración, especialmente a lo largo de sus caminos rurales y las vegas del río Arauca. Además, la vida local gira en torno a actividades como la ganadería y pequeños cultivos tradicionales, que reflejan la esencia rural de la región.

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Sitios turísticos para conocer mientras se recorre el pueblo en bicicleta

La ruta de biciturismo que se promueve en Cubará inicia en el Puente de Bojaba y finaliza en la Plazoleta de la Virgen María, según indica la guía turística disponible en la página de la Alcaldía Municipal.

Durante el recorrido, los visitantes pueden conocer sitios de interés como el Parque Principal San Miguel de Cubará, la Parroquia San Miguel, Casa la Botica (Museo indígena), Monumento Palma de Seje, Monumento U’WA, Casa Apiario Cubará, Monumento los Arrieros, Casa del vino, Malecom, entre otros.