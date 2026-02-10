El pueblo santandereano cuyo nombre significa ‘jardín del sol’, un encantador e histórico destino perfecto para el ecoturismo

El departamento de Santander se ha consolidado como un destino por descubrir, donde los viajeros se encuentran con planes de aventura, naturaleza, cultura e historia.

Sus paisajes imponentes con ríos y montaña lo convierten en un paraíso para quienes disfrutan del turismo de aventura, con actividades como rafting, parapente, senderismo y espeleología. Además, en este territorio los viajeros se encuentran con pueblos llenos de historia y tradición como Barichara, Girón y Socorro.

Sin embargo, no son los únicos. A un poco más de cuatro horas de Bucaramanga, capital del departamento se encuentra Suaita, un encantador destino que vale la pena conocer y que les brinda a los viajeros diversidad de alternativas para aprovechar en un viaje por esta región. Su nombre significa ‘jardín del sol’ en dialecto guane.

Sus atractivos son diversos, pero se consolida como un lugar ideal para quienes aman la naturaleza y las actividades al aire libre. Uno de esos encantos es el Salto de los Caballeros, considerado un orgullo de la región y una de las más imponentes cascadas de Colombia.

La Cascada Salto de los Caballeros es uno de los atractivos de este municipio santandereano. Foto: Cotelco Santander/API.

Es una majestuosa caída de agua, con varios escalones y una altura total de 120 metros, de acuerdo con información de Cotelco Santander. Su gran caudal especialmente en temporadas invernales la convierten en una de las más vistosas y llamativas no solo de la región sino del país.

En este lugar se puede disfrutar de un baño en una piscina natural en la base de la cascada, para luego tomar un sendero que pasa tras el torrente de agua y que lleva a la parte superior de este imponente lugar.

En el casco urbano

En la cabecera municipal destaca el parque principal, que es considerado el corazón verde del municipio, un lugar que armoniza la riqueza natural con el patrimonio cultural y espiritual de la región, según información de la Alcaldía Municipal. Está rodeado de frondosos árboles, coloridas jardineras y senderos adoquinados, un espacio que invita al descanso.

En su interior se destacan elementos simbólicos como el busto del arzobispo Fernando Caicedo y Flórez, figura clave en la historia religiosa del país. También se encuentra un reloj de sol, testigo del paso del tiempo y una fuente de agua que añade un toque de frescura al lugar.

Parque principal de Suaita, Santander. Foto: Alcaldía Municipal de Suaita/API.

En el centro del parque, en el piso, se aprecia el escudo del municipio, símbolo de identidad y orgullo suaitano. Este lugar enmarca de manera perfecta la imponente iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, creando una postal única que combina naturaleza, fe y arquitectura en pleno centro del municipio.