Antioquia

El rincón antioqueño que se encuentra al lado del mar y de un volcán de lodo: un espacio ideal para relajarse y descansar

Este sitio natural se ha convertido en uno de los mejores atractivos para salir de la rutina y las rutas tradicionales en Antioquia.

Redacción Turismo
8 de marzo de 2026, 9:24 a. m.
Volcán de lodo junto al mar Caribe en Antioquia.
Volcán de lodo junto al mar Caribe en Antioquia. Foto: Captura de pantalla YouTube / Gobernación de Antioquia

Antioquia, una región de escenarios majestuosos contrastes fascinantes. Entre imponentes montañas cubiertas de verde, pueblos llenos de color y tradición y la brisa del mar Caribe, este territorio invita a descubrir una diversidad natural y cultural que sorprende en cada rincón.

Viajar por este departamento colombiano significa descubrir joyas naturales únicas y vivir experiencias memorables. Allí, cada rincón revela un nuevo encanto y confirma por qué esta región se ha convertido en uno de los lugares más cautivadores para explorar en Colombia.

El pueblo boyacense cuyo origen se relaciona con popular leyenda de desamor, un destino que esconde joyas patrimoniales únicas

Entre los lugares más fascinantes para visitar en Antioquia, específicamente en la subregión de Urabá, se destaca un volcán de lodo que cautiva a los viajeros en el municipio de Arboletes. Este singular atractivo natural se combina de manera perfecta con el mar, ubicado a solo unos metros de distancia, creando un escenario único para relajarse y descansar.

Al llegar a este atractivo, los visitantes no solo encuentran estas dos joyas naturales muy cerca una de la otra, sino también a varios habitantes del municipio que ofrecen masajes mientras se disfruta de la experiencia de sumergirse en el lodo.

De acuerdo con el portal de turismo Antioquia es Mágica, este volcán, considerado un fenómeno geológico único, se caracteriza por la emisión continua de lodo y gases. Además, explica que se forma a partir de la interacción entre aguas subterráneas y depósitos de arcilla y minerales, lo que da origen a una especie de cráter lodoso en constante actividad.

YouTube video lp1NnaUC-Q4 thumbnail

Quienes se aventuran a visitarlo pueden contemplar el espectáculo de los chorros de lodo que brotan del suelo y, al mismo tiempo, disfrutar de los posibles beneficios terapéuticos de estas aguas ricas en minerales.

Su cercanía al mar Caribe, lo que más cautiva a los turistas

Uno de los aspectos que más sorprende a quienes visitan este lugar es su cercanía con el mar Caribe. Este detalle le otorga un encanto especial, ya que después de vivir la experiencia en el volcán basta con caminar unos pocos metros para llegar a la playa, quitarse el barro y disfrutar de un refrescante baño.

Arboletes, Antioquia
Volcán de lodo de Antioquia Foto: Captura de pantalla YouTube / Alcaldía de Arboletes Antioquia
Los encantos del paraíso de los árboles de mango en Valledupar, un lugar donde este fruto define su paisaje y cultura

Tras vivir esta aventura, es importante mencionar que Arboletes tiene mucho más por ofrecer. Este destino cautiva a los viajeros con sus paisajes costeros y su clima cálido, que mantiene una temperatura promedio de 28 grados centígrados durante gran parte del año.

Otros de sus sitios de interés recomendados para visitar son el río Hobo, el Muelle Flor del Paraíso y la Parroquia Inmaculada Concepción, famosa por su imponente estructura y su belleza.

La arepa de huevo, una de las preparaciones más emblemáticas del Caribe colombiano, es orgullo gastronómico de Luruaco, municipio reconocido por preservar esta tradición culinaria que atrae visitantes de todo el país.

La iglesia del municipio es una de sus insignias.

Toledo, Antioquia

El río Bogotá nace en el páramo de Guacheneque a 8 kilómetros del casco urbano de Villapinzón.

Turismo por Colombia.

En ese tiempo, salieron 1,18 millones de colombianos, lo que significa un aumento del 12%, respecto al mismo periodo de 2022.

