Colombia cuenta en su territorio con más de 1.100 municipios, distribuidos en 32 departamentos, siendo Antioquia el que mayor número de ellos alberga. Precisamente en este departamento y a solo dos horas y media de Medellín, se encuentra el que encabeza el listado por orden alfabético.

Se trata de Abejorral, un destino de lindos paisajes, ideal para los amantes de la naturaleza y la aventura. Su arquitectura combina la tradición española con la herencia indígena, característica que lo hace muy especial.

Ubicado en el oriente antioqueño, este pueblo cuenta con centro histórico más grande del departamento y, además, fue declarado Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional.

Abejorral es uno de los pueblos para visitar en el oriente de Antioquia. | Foto: Getty Images

Con una temperatura promedio de 17 grados centígrados, uno de sus principales encantos es su imponente iglesia, que transporta a los visitantes a épocas pasadas y en las afueras muestra una buena lista de atractivos naturales que lo hacen único.

Tiene varios pisos térmicos que permiten adentrarse en la diversidad de la producción agraria y, además, es un lugar propicio para la práctica de actividades como el senderismo donde se disfruta de su riqueza en fauna y flora, las montañas y los atardeceres que hacen de este pueblo colonial un encantador destino.

A este municipio se le conoce como “La Tierra de Los Cien Señores”, debido al importante grupo de hombres y mujeres de gran importancia y protagonismo en el desarrollo del país, precisa el portal Turismo Antioquia Travel.

¿Qué se puede hacer en este pueblo?

Dadas las condiciones geográficas de Abejorral, son varios los encantos naturales en los que los turistas pueden vivir una experiencia diferente. En la lista se incluyen, por ejemplo, el Cerro de San Vicente, ubicado a 15 kilómetros de la cabecera del municipio el cual es ideal para conectar con la naturaleza, y la reserva natural Salto de Aures, rodeada de montañas y exuberantes bosques, en donde se aprecia una cascada que se eleva con fuerza y ​​cae en una piscina natural de aguas cristalinas.

Sin duda, uno de los mayores encantos de este destino es la hídrica natural que lo rodea, en donde se puede hacer senderismo y otra serie de actividades al aire libre, mientras se respira aire puro y se aprecia la belleza de la flora y la fauna.

Este municipio antioqueño tiene una amplia oferta turística. | Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

Datos de interés

Con respecto a su historia, el portal oficial Corregimientos de Antioquia indica que Abejorral fue fundado en 1811 por decreto gubernamental, siendo paso obligado de los caminos nacionales, que llevaban desde Antioquia La Grande, atravesando la cordillera Central, hasta Mariquita, en el departamento del Tolima.

Se dice que el nombre de Abejorral proviene de las picaduras de abejorros, animales que habitaban en la zona.