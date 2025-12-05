No es Cundinamarca: este es el departamento con más municipios en Colombia

Colombia está conformada por 32 departamentos que, a su vez, se dividen en municipios: en total, son 1.102 destinos para descubrir, de acuerdo con el portal oficial de turismo Colombia Travel.

Cada uno de estos lugares invita a explorar paisajes espectaculares, variados ecosistemas y una amplia diversidad de climas que permiten vivir experiencias únicas y disfrutar de múltiples actividades.

Entre los municipios más visitados se encuentran los de Cundinamarca, gracias a su cercanía con Bogotá, lo que lleva a muchos a pensar que es el departamento que más municipios tiene en Colombia.

Sin embargo, el destino que se lleva realmente este título es Antioquia, que cuenta con una extensión territorial de 62,612 kilómetros cuadrados, según Proantioquia, convirtiéndose en el sexto departamento más extenso de Colombia, con un total de 125 municipios llenos de historia, cultura y encanto, agrupados en nueve subregiones.

La variedad de climas en este territorio oscilan entre los 18 y 28 grados centígrados —incluso con temperaturas más altas en algunas zonas—, siendo un aspecto clave que atrae a los viajeros cada año.

Este municipio del Bajo Cauca antioqueño tiene diversidad de atractivos. | Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

A esto se suma su riqueza geográfica que combina mar, llanuras, montañas, altiplanos, páramos, ríos, ciénagas y bosques, creando un mapa lleno de contrastes y escenarios perfectos para explorar.

Subregiones que componen el departamento de Antioquia

De acuerdo con el portal web de la Gobernación de Antioquia, el departamento está organizado en las subregiones de Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste, Urabá y Valle de Aburrá, cada una integrada por los siguientes municipios.

Bajo Cauca

Cáceres

Caucasia

El Bagre

Nechí

Tarazá

Zaragoza

Magdalena Medio

Caracolí

Maceo

Puerto Berrio

Puerto Nare

Puerto Triunfo

Yondó

Puente Guillermo Gaviria en Yondó, Antioquia | Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Yondó en Antioquia / API

Valle de Aburrá

Barbosa

Bello

Caldas

Copacabana

Envigado

Girardota

Itagüí

La Estrella

Medellín (Distrito Capital)

Sabaneta

Urabá

Apartadó

Chigorodó

Murindó

Carepa

Arboletes

Mutatá

Necoclí

San Juan de Urabá

San Pedro de Urabá

Turbo

Vigia del Fuerte

Nordeste

Amalfi

Anorí

Cisneros

Remedios

Santo Domingo

San Roque

Segovia

Vegachí

Yalí

Yolombo

Norte

Angostura

Belmira

Briceño

Campamento

Carolina del Príncipe

Donmatías

Entrerríos

Gómez Plata

Guadalupe

Ituango

San Andrés de Cuerquia

San José de la Montaña

San Pedro de Los Milagros

Santa Rosa de Osos

Toledo

Valdivia

Yarumal

Occidente

Abriaquí

Anzá

Armenia

Buriticá

Caicedo

Cañasgordas

Dabeiba

Ebéjico

Frontino

Giraldo

Heliconia

Liborina

Olaya

Peque

Sabanalarga

San Jerónimo

Santa Fe de Antioquia

Sopetrán

Uramita

Oriente

Abejorral

Alejandría

Argelia de María

Carmen de Viboral

Corconá

Concepción

Granada

Guarne

Guatapé

La Ceja

La Unión

Marinilla

Nariño

Peñol

Retiro

Rionegro

San Carlos

San Francisco

San Luis

San Rafael

San Vicente de Ferrer

Santuario

Sonsón

Suroeste