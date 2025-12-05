Suscribirse

No es Cundinamarca: este es el departamento con más municipios en Colombia

En total cuenta con 125 pueblos, conocidos por su riqueza cultural, arquitectónica y natural. Algunos se encuentran muy cerca al mar.

Redacción Turismo
5 de diciembre de 2025, 1:13 p. m.
Medellín, Colombia
Medellin, Comuna 13 Graffitour Foto: Febrero 11 2014 | Foto: David Estrada

Colombia está conformada por 32 departamentos que, a su vez, se dividen en municipios: en total, son 1.102 destinos para descubrir, de acuerdo con el portal oficial de turismo Colombia Travel.

Cada uno de estos lugares invita a explorar paisajes espectaculares, variados ecosistemas y una amplia diversidad de climas que permiten vivir experiencias únicas y disfrutar de múltiples actividades.

Entre los municipios más visitados se encuentran los de Cundinamarca, gracias a su cercanía con Bogotá, lo que lleva a muchos a pensar que es el departamento que más municipios tiene en Colombia.

Sin embargo, el destino que se lleva realmente este título es Antioquia, que cuenta con una extensión territorial de 62,612 kilómetros cuadrados, según Proantioquia, convirtiéndose en el sexto departamento más extenso de Colombia, con un total de 125 municipios llenos de historia, cultura y encanto, agrupados en nueve subregiones.

La variedad de climas en este territorio oscilan entre los 18 y 28 grados centígrados —incluso con temperaturas más altas en algunas zonas—, siendo un aspecto clave que atrae a los viajeros cada año.

Cáceres, Antioquia
Este municipio del Bajo Cauca antioqueño tiene diversidad de atractivos. | Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

A esto se suma su riqueza geográfica que combina mar, llanuras, montañas, altiplanos, páramos, ríos, ciénagas y bosques, creando un mapa lleno de contrastes y escenarios perfectos para explorar.

Subregiones que componen el departamento de Antioquia

De acuerdo con el portal web de la Gobernación de Antioquia, el departamento está organizado en las subregiones de Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste, Urabá y Valle de Aburrá, cada una integrada por los siguientes municipios.

Bajo Cauca

  • Cáceres
  • Caucasia
  • El Bagre
  • Nechí
  • Tarazá
  • Zaragoza

Magdalena Medio

  • Caracolí
  • Maceo
  • Puerto Berrio
  • Puerto Nare
  • Puerto Triunfo
  • Yondó
Yondó, Antioquia
Puente Guillermo Gaviria en Yondó, Antioquia | Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Yondó en Antioquia / API

Valle de Aburrá

  • Barbosa
  • Bello
  • Caldas
  • Copacabana
  • Envigado
  • Girardota
  • Itagüí
  • La Estrella
  • Medellín (Distrito Capital)
  • Sabaneta

Urabá

  • Apartadó
  • Chigorodó
  • Murindó
  • Carepa
  • Arboletes
  • Mutatá
  • Necoclí
  • San Juan de Urabá
  • San Pedro de Urabá
  • Turbo
  • Vigia del Fuerte

Nordeste

  • Amalfi
  • Anorí
  • Cisneros
  • Remedios
  • Santo Domingo
  • San Roque
  • Segovia
  • Vegachí
  • Yalí
  • Yolombo

Norte

  • Angostura
  • Belmira
  • Briceño
  • Campamento
  • Carolina del Príncipe
  • Donmatías
  • Entrerríos
  • Gómez Plata
  • Guadalupe
  • Ituango
  • San Andrés de Cuerquia
  • San José de la Montaña
  • San Pedro de Los Milagros
  • Santa Rosa de Osos
  • Toledo
  • Valdivia
  • Yarumal

Occidente

  • Abriaquí
  • Anzá
  • Armenia
  • Buriticá
  • Caicedo
  • Cañasgordas
  • Dabeiba
  • Ebéjico
  • Frontino
  • Giraldo
  • Heliconia
  • Liborina
  • Olaya
  • Peque
  • Sabanalarga
  • San Jerónimo
  • Santa Fe de Antioquia
  • Sopetrán
  • Uramita

Oriente

  • Abejorral
  • Alejandría
  • Argelia de María
  • Carmen de Viboral
  • Corconá
  • Concepción
  • Granada
  • Guarne
  • Guatapé
  • La Ceja
  • La Unión
  • Marinilla
  • Nariño
  • Peñol
  • Retiro
  • Rionegro
  • San Carlos
  • San Francisco
  • San Luis
  • San Rafael
  • San Vicente de Ferrer
  • Santuario
  • Sonsón
Suroeste

  • Amagá
  • Andes
  • Angelópolis
  • Betania
  • Betulia
  • Caramanta
  • Ciudad Bolívar
  • Concordia
  • Fredonia
  • Hispania
  • Jardín
  • Jericó
  • La Pintada
  • Montebello
  • Pueblorrico
  • Salgar
  • Santa Bárbara
  • Támesis
  • Tarso
  • Titiribí
  • Urrao
  • Valparaíso
  • Venecia

