Turismo
No es Cundinamarca: este es el departamento con más municipios en Colombia
En total cuenta con 125 pueblos, conocidos por su riqueza cultural, arquitectónica y natural. Algunos se encuentran muy cerca al mar.
Siga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos
Colombia está conformada por 32 departamentos que, a su vez, se dividen en municipios: en total, son 1.102 destinos para descubrir, de acuerdo con el portal oficial de turismo Colombia Travel.
Cada uno de estos lugares invita a explorar paisajes espectaculares, variados ecosistemas y una amplia diversidad de climas que permiten vivir experiencias únicas y disfrutar de múltiples actividades.
Entre los municipios más visitados se encuentran los de Cundinamarca, gracias a su cercanía con Bogotá, lo que lleva a muchos a pensar que es el departamento que más municipios tiene en Colombia.
Sin embargo, el destino que se lleva realmente este título es Antioquia, que cuenta con una extensión territorial de 62,612 kilómetros cuadrados, según Proantioquia, convirtiéndose en el sexto departamento más extenso de Colombia, con un total de 125 municipios llenos de historia, cultura y encanto, agrupados en nueve subregiones.
La variedad de climas en este territorio oscilan entre los 18 y 28 grados centígrados —incluso con temperaturas más altas en algunas zonas—, siendo un aspecto clave que atrae a los viajeros cada año.
A esto se suma su riqueza geográfica que combina mar, llanuras, montañas, altiplanos, páramos, ríos, ciénagas y bosques, creando un mapa lleno de contrastes y escenarios perfectos para explorar.
Subregiones que componen el departamento de Antioquia
De acuerdo con el portal web de la Gobernación de Antioquia, el departamento está organizado en las subregiones de Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste, Urabá y Valle de Aburrá, cada una integrada por los siguientes municipios.
Bajo Cauca
- Cáceres
- Caucasia
- El Bagre
- Nechí
- Tarazá
- Zaragoza
Magdalena Medio
- Caracolí
- Maceo
- Puerto Berrio
- Puerto Nare
- Puerto Triunfo
- Yondó
Valle de Aburrá
- Barbosa
- Bello
- Caldas
- Copacabana
- Envigado
- Girardota
- Itagüí
- La Estrella
- Medellín (Distrito Capital)
- Sabaneta
Urabá
- Apartadó
- Chigorodó
- Murindó
- Carepa
- Arboletes
- Mutatá
- Necoclí
- San Juan de Urabá
- San Pedro de Urabá
- Turbo
- Vigia del Fuerte
Nordeste
- Amalfi
- Anorí
- Cisneros
- Remedios
- Santo Domingo
- San Roque
- Segovia
- Vegachí
- Yalí
- Yolombo
Norte
- Angostura
- Belmira
- Briceño
- Campamento
- Carolina del Príncipe
- Donmatías
- Entrerríos
- Gómez Plata
- Guadalupe
- Ituango
- San Andrés de Cuerquia
- San José de la Montaña
- San Pedro de Los Milagros
- Santa Rosa de Osos
- Toledo
- Valdivia
- Yarumal
Occidente
- Abriaquí
- Anzá
- Armenia
- Buriticá
- Caicedo
- Cañasgordas
- Dabeiba
- Ebéjico
- Frontino
- Giraldo
- Heliconia
- Liborina
- Olaya
- Peque
- Sabanalarga
- San Jerónimo
- Santa Fe de Antioquia
- Sopetrán
- Uramita
Oriente
- Abejorral
- Alejandría
- Argelia de María
- Carmen de Viboral
- Corconá
- Concepción
- Granada
- Guarne
- Guatapé
- La Ceja
- La Unión
- Marinilla
- Nariño
- Peñol
- Retiro
- Rionegro
- San Carlos
- San Francisco
- San Luis
- San Rafael
- San Vicente de Ferrer
- Santuario
- Sonsón
Suroeste
- Amagá
- Andes
- Angelópolis
- Betania
- Betulia
- Caramanta
- Ciudad Bolívar
- Concordia
- Fredonia
- Hispania
- Jardín
- Jericó
- La Pintada
- Montebello
- Pueblorrico
- Salgar
- Santa Bárbara
- Támesis
- Tarso
- Titiribí
- Urrao
- Valparaíso
- Venecia