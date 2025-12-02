Turismo
Así es uno de los principales puertos fluviales de Antioquia, un destino de gran riqueza natural con cerros, ríos y piscinas
Este destino se encuentra en el Bajo Cauca y vale la pena conocerlo.
El departamento de Antioquia está dividido en nueve subregiones, una de las cuales es el Bajo Cauca, la cual se ubica entre las serranías de Ayapel y San Lucas, sobre la cuenca de los ríos Cauca y Nechí.
La minería es considerada uno de los renglones más importantes de la economía de esta zona del departamento y cuenta la historia que la región sufrió procesos de poblamiento gracias a esta actividad.
Información de la Gobernación indica que la región del Bajo Cauca es escenario del desarrollo ganadero y minero de Antioquia y, dada su cercanía con el departamento de Córdoba, su cultura es una mezcla de costumbres antioqueñas y costeñas.
Esta zona está conformada por seis municipios. Uno de ellos tiene nombre de ciudad española y se caracteriza por su amplia oferta de atractivos turísticos que lo hacen llamativo para los amantes de la naturaleza y la aventura.
Importancia fluvial
Se trata de Zaragoza, que es considerado uno de los principales puertos fluviales sobre el río Nechí. El portal Corregimientos de Antioquia indica que este es un municipio donde se pueden apreciar cerros desde donde se divisan panorámicas amplias, además de que en su territorio hay varios ríos que forman piscinas naturales y una ciénaga, todo ello como parte de sus atractivos naturales.
El sitio web Turismo Antioquia Travel asegura que Zaragoza es conocido como “Tierra de paz y bien” y, acorde con lo que sucede en esta zona del departamento, este es reconocido como un municipio aurífero, siendo esta una de las actividades desarrolladas por sus habitantes.
En este territorio, factores como el turismo religioso y el avistamiento natural toman el protagonismo a la hora de visitarlo.
Sitios de interés
Como ya se mencionó, en Zaragoza hay varios cerros y uno de ellos es conocido como La Sardina, que se encuentra dentro de la cabecera municipal y posee una vista de los paisajes más lindos y especiales del municipio.
Otro lugar que vale la pena visitar es la Cascada San Juan en la vereda Pato. Este es un destino que llama la atención gracias a su diversidad en fauna y flora, ideal para quienes disfrutan de la naturaleza y del avistamiento de especies.
En el casco urbano, por su parte, se puede apreciar el parque principal del municipio, lugar donde se hace alusión a las madres mediante una estatua; también es centro de otras instituciones importantes en la zona.
Un poco de historia
Corregimientos de Antioquia indica que Zaragoza fue fundado el 14 de septiembre de 1581 y fue erigido como municipio en el año 1770. Fue capital de provincia por casi un siglo, debido a su riqueza y su ubicación geográfica. Se dice que a raíz de esto se inicia una disputa con Santa Fe de Antioquia, a la cual se le atribuye su incendio, en el que se destruyen tesoros arquitectónicos y documentos.