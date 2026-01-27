Boyacá se ha consolidado como un destino que enamora por su mezcla de historia, cultura y paisajes naturales. Aquí se encuentran algunos de los pueblos más bellos de Colombia, como Villa de Leyva y Monguí, declarados como patrimonio nacional, donde es posible apreciar su arquitectura colonial bien conservada, plazas tranquilas y una fuerte identidad cultural.

Además, este departamento es una tierra clave en la historia de la Independencia, con sitios emblemáticos como el Puente de Boyacá, lo que hace que cada visita sea también un viaje al pasado.

El rincón de Boyacá que esta cautivando a los turistas con sus hermosas vistas y una gigante obra de arte en honor a las abejas

Por otro lado, esta región del país destaca por su abundancia de páramos, lagunas, montañas y valles que invitan al descanso y a la aventura. Lugares como el lago de Tota, el páramo de Ocetá o la sierra nevada del Cocuy ofrecen paisajes imponentes y experiencias ideales para el ecoturismo.

Las artesanías son uno de los soportes económicos de Cubará, Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Dentro de las muchas opciones para conocer y visitar en este territorio está Cubará, que se le reconoce por ser el único municipio boyacense que limita con el vecino país de Venezuela, una característica que lo hace particularmente llamativo.

Este pequeño poblado destaca por su gran importancia cultural y étnica para los dos países, pues cuenta con la presencia de la comunidad indígena U’wa y su principal fuente económica está relacionada con las artesanías de todo tipo, especialmente los tejidos.

Cuatro aguas termales en Boyacá para relajarse y disfrutar de días de vacaciones en medio de la naturaleza; son imperdibles

Lugares de interés turístico

Este municipio es un destino ideal para los amantes de la naturaleza y la aventura, pues tiene diversidad de atractivos para quienes disfrutan de estos planes.

En la lista de opciones se encuentra la Cascada del Amor, ubicada a cinco minutos del casco urbano, al lado del río Cobraría, según datos del Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr). Es un lugar rodeado de vegetación y con una caída de agua de tres metros, aproximadamente.

Puente San Luis del Chuscal. Foto: Situr Boyacá

De igual forma, se encuentra la fuente hídrica conocida como Tres Piedras, la cual deriva del río Cubugón, que resalta por su color verde esmeralda y sus imponentes piedras blancas, escenario perfecto para la toma de fotografías. Este es un espacio ubicado a unos 20 minutos de Cubará.

Una alternativa más son las cascadas del Cubujón, un sitio que se encuentra en los límites de Boyacá y Norte de Santander. De acuerdo con Situr, tiene una caída de aproximadamente 200 metros y en su recorrido se forman cuatro pozos, además de estar rodeada de abundante flora y fauna nativa.

A estos encantos se suma el Puente Hamaca el Chuscal, representativo como historia cultural, construido en el año de 1956 por la comunidad indígena; así como el monumento Los Arrieros, el cual es un homenaje a los colonos que ingresaron al territorio de Cubará, entre muchas otras opciones.