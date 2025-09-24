Suscribirse

Turismo

Estos son tres de los municipios más grandes de Colombia y sus atractivos naturales más emblemáticos

Cada uno de estos pueblos se destaca principalmente por su extensión geográfica, sin embargo, también son el hogar de algunas joyas naturales de gran valor para la población y el país.

Redacción Turismo
24 de septiembre de 2025, 3:35 p. m.
¿Cuál es el municipio más grande y alejado de Colombia? Descubra parte de su historia y qué hacer en este lugar
Plazoleta De Eventos de Cumaribo, Vichada | Foto: Cortesía - Alcaldía de Cumaribo

Colombia es un país que alberga municipios cuya extensión supera la de varios departamentos, un dato que muy pocos saben, pero que genera gran curiosidad. Tres de ellos destacan no solo por su tamaño, sino por la riqueza natural que guardan.

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el territorio nacional cuenta con 32 departamento y aproximadamente 1.102 municipios, lugares que se han caracterizado por poseer una extensión territorial variada, cautivando a muchos viajeros con sus atractivos turísticos y naturales, pero especialmente con su historia, tradiciones y cultura.

Contexto: Tres pueblos de Antioquia ideales para disfrutar la semana de receso en familia: estos son los planes que ofrecen

Entre los tres municipios que se posicionan como los más grandes de Colombia se encuentran: Cumaribo (Vichada), Solano (Caquetá) y San Vicente del Caguán (Caquetá).

No obstante, más allá de su extensión territorial, a continuación podrá encontrar lo más representativo de su naturaleza para quienes buscan destinos inmensos, poco explorados y con enorme biodiversidad.

1. Cumaribo, en el departamento de Vichada

Según datos registrados en la página de la Alcaldía Municipal, Cumaribo es el municipio de mayor extensión en Colombia y el mundo con un área aproximada de 65.193 kilómetros cuadrados, ubicado en el oriente del país, en el departamento del Vichada.

Sus paisajes naturales con uno de sus mayores atractivos, así como el Parque Nacional Natural El Tuparro, un espacio donde se promueve el ecoturismo a través de actividades como senderismo, observación de fauna y flora, observación geológica e investigación en educación ambiental, explica Parques Nacionales Naturales de Colombia en su sitio web.

Cumaribo, Vichada
En La Comunidad Sarrapia, Cumaribo, Vichada | Foto: Cortesía - Alcaldía de Cumaribo

2. Solano, en el departamento de Caquetá

De los municipios de este departamento, Solano se destaca por tener una extensión de 42.486 kilómetros cuadrados, representando cerca del 48% de todo el territorio Caqueteño, precisa la Alcaldía Municipal en su página web.

Por esta razón, es considerado como el municipio más extenso del departamento y a su vez el segundo más extenso de Colombia, localizado al suroriente de Caquetá.

Es conocido por estar cerca a la zona amazónica de Colombia y a la Serranía del Chiribiquete, una joya natural y cultural del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, creada para proteger y conservar la riqueza de la cuenca amazónica sin vocación ecoturística actualmente.

Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. Entre los departamentos de Caquetá y Guaviare se encuentra la reserva de biodiversidad más grande del país y del continente. La zona de Chiribiquete tiene más de 4 millones de hectáreas y más de 1.600 especies registradas. Sin embargo, se encuentra en una de las áreas con mayor deforestación de Colombia, por eso las autoridades ambientales hacen un llamado para preservar el territorio y su riqueza natural. Foto: Nicolo Filippo Rosso/Bloomberg via Getty Images
Entre los departamentos de Caquetá y Guaviare se encuentra esta reserva de biodiversidad considerada como la más grande del país y del continente. | Foto: .
Contexto: Así es ‘la tierra del fiambre’ en el Valle del Cauca, un destino de rica gastronomía e ideal para disfrutar de la naturaleza

3. San José del Guaviare, en el departamento del Guaviare

Este municipio cuenta con un área aproximada total de 28.300 kilómetros cuadrados y es considerado un destino único porque cerca del 25% de su territorio está conformado por reservas naturales.

Al igual que Solano, se encuentra muy cerca al Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, un espacio que también abarca los municipios de San Vicente del Caguán, Cartagena de Chairá, Calamar y Miraflores.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump llenó de elogios a un presidente latinoamericano en la ONU, tras discusiones por aranceles, y las redes sociales estallaron

2. Llegan los hoteles cápsula a Manhattan: así funciona el hospedaje económico que revoluciona Nueva York

3. ‘La Tremenda’ destapó verdad de cómo se enteró de que su esposo le ponía cachos: “Le doy cinco millones”

4. “No permitamos que esto se convierta como el Catatumbo”, la dura advertencia de Julio César Triana, de Cambio Radical, sobre la situación en La Plata, Huila

5. Vicky Dávila anuncia que alcanzó el medio millón de firmas para su aspiración presidencial

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo en ColombiaLugares turísticos en ColombiaViajerosDestinos

Noticias Destacadas

Concepción, Antioquia

Tres rutas imperdibles para descubrir la “magia” de uno de los municipios más hermosos del oriente antioqueño

Redacción Turismo
Muzo, Boyacá

Este es el municipio colombiano donde encontraron una de las esmeraldas más grandes del mundo; fue bautizada como Fura

Redacción Turismo
¿Cuál es el municipio más grande y alejado de Colombia? Descubra parte de su historia y qué hacer en este lugar

Estos son tres de los municipios más grandes de Colombia y sus atractivos naturales más emblemáticos

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.