El municipio de Fómeque se prepara para recibir a visitantes y residentes con un fin de semana centrado en la gastronomía, la tradición y el deporte, los días 11 y 12 de abril. La programación incluye la tercera versión de ‘Pizza al Parque en hornos de leña’ y ‘Sopas en leña y carnes en hornos de leña’, eventos que resaltan la identidad culinaria de la región.

El sábado 11 de abril se realizará la tercera edición de ‘Pizza al Parque en hornos de leña’, donde establecimientos de Fómeque, Choachí y Ubaque presentarán pizzas artesanales. Durante la jornada se reconocerá la pizza más innovadora, destacando la creatividad y el talento de los participantes.

Fómeque vuelve a encender sus hornos de leña con grandes eventos gastronómicos y deportivos Foto: Suministrada / API

El domingo 12 de abril tendrá lugar la tercera versión de ‘Sopas en leña y carnes en hornos de leña’, con la participación de establecimientos de Fómeque, Choachí, Ubaque y Cáqueza. En este evento se premiará el plato más tradicional de la jornada, enfatizando las recetas típicas y el uso de técnicas ancestrales de cocción.

En ambos días, los asistentes podrán disfrutar de los tradicionales amasijos del municipio, como el pan de sagú, pan de maíz y maíz pelao, así como de una muestra de emprendimientos locales.

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Simultáneamente, el domingo se llevarán a cabo dos actividades deportivas: el 2.° Circuito de Escuelas de Ajedrez de Cundinamarca, con alrededor de 450 jugadores, y la carrera Trail Running Fowa, con recorridos de 8K, 18K, 28K y 48K por veredas del municipio.

“Desde la Administración Municipal queremos invitar a propios y visitantes a vivir un fin de semana único en nuestro municipio, donde la tradición, la gastronomía y el deporte se unen para resaltar lo mejor de nuestra identidad. Fómeque vuelve a encender sus hornos de leña como símbolo de nuestras raíces, con eventos que no solo exaltan el talento de nuestros emprendedores y cocineros, sino que también dinamizan la economía local. Además, con actividades deportivas de gran nivel, seguimos consolidándonos como un destino turístico integral. Los esperamos este 11 y 12 de abril para disfrutar en familia de esta gran celebración que es orgullo de nuestra tierra”, dijo el alcalde Esneider Acosta.

El evento busca fortalecer el turismo local, promover la economía del municipio y consolidar a Fómeque como un destino gastronómico y deportivo en la región.