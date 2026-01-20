Turismo

Hay Festival Cartagena 2026: fechas, invitados y todo lo que debe saber sobre este evento

Este evento reúne a destacadas figuras de la literatura internacional.

Redacción Turismo
20 de enero de 2026, 4:41 p. m.
Así se vivió el Hay Festival Cartagena 2011 con el escritor noruego Ketil Bjørnstad.
Así se vivió el Hay Festival Cartagena 2011 con el escritor noruego Ketil Bjørnstad. Foto: León Darío Peláez

Se acerca una nueva edición del Hay Festival Cartagena de Indias, un evento que se realiza cada año a finales de enero, con el propósito de rendir un homenaje a la literatura reuniendo a destacadas figuras más influyentes del panorama contemporáneo.

Para este 2026, este encuentro se desarrollará entre el 29 de enero y el 1 de febrero, presentando una agenda cultural robusta y diversa que incluye la participación de autores provenientes de Europa, América Latina y Norteamérica, quienes encabezarán conversaciones en torno a la memoria histórica, la justicia, la democracia, la identidad y la experimentación narrativa.

La emotiva carta con la que turista uruguayo se despidió de Colombia: “Es un país que te abraza sin conocerte”

De esta manera, el festival continuará consolidándose como uno de los principales espacios de pensamiento y cultura del mundo hispanohablante al contar con más de 180 invitados de 25 países.

La programación también cuenta con actividades literarias de carácter internacional que se llevarán a cabo durante los cuatro días del encuentro en distintos escenarios de Cartagena, con espacios abiertos al público que integran conversación, análisis de obras y reflexión crítica.

Invitados destacados

El escritor español Javier Cercas, autor de novelas como Soldados de Salamina, se estará presentando, primero, con Juan Gabriel Vásquez para analizar su más reciente publicación El loco de Dios en el fin del mundo; y luego, con la argentina Leila Guerriero y Mabel Lara para hablar sobre memoria, verdad e historia.

De España también participará el novelista Santiago Posteguillo, quien ofrecerá una reflexión sobre el poder de la novela histórica para acercar el pasado a nuevos públicos, a partir de su reconocida obra ambientada en la antigua Roma.

En la lista de invitados se suma el jurista y escritor británico Philippe Sands, autor de libros fundamentales sobre derecho internacional y memoria histórica, quien estará liderando una conversación sobre la justicia ante lo irreparable, junto a Julieta Lemaitre y Anna Rubesame, con moderación de Juanita Goebertus, el viernes 30 de enero.

Otros nombres que sobresalen en la programación son: la filósofa y escritora Lea Ypi, quien cuenta con un amplio reconocimiento por sus reflexiones sobre libertad, desigualdad y democracia; la dramaturga y novelista francesa Yasmina Reza, una de las autoras más representadas del teatro contemporáneo; el autor alemán Daniel Kehlmann, referente de la narrativa europea actual; el novelista y escritor estadounidense Amor Towles.

A dos horas de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca reconocido como ideal para los amantes de la aventura

También estará la escritora angloamericana Katie Kitamura; la autora danesa Janne Teller; el escritor cubano Leonardo Padura; el escritor y guionista argentino Pedro Mairal, una de las voces más representativas de la narrativa contemporánea; y el autor y artista visual Richard McGuire.

Con la participación de estos invitados especiales, el Hay Festival Cartagena de Indias 2026 se convierte en una oportunidad distinta para explorar la capital de Bolívar a través de la literatura, entendida como una herramienta de análisis crítico y de encuentro cultural.

Hay Festival Cartagena

