Colombia actualmente tiene nueve sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Uno de ellos es el Parque Arqueológico de Tierradentro, ubicado el vertiente oriental de la cordillera Central, en el departamento del Cauca, entre los municipios de Inzá y Belalcázar.

De acuerdo con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), este es uno de los lugares más representativos del patrimonio prehispánico en el país.

“Declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1995, alberga una de las mayores concentraciones de hipogeos —tumbas subterráneas excavadas en roca—, así como esculturas en piedra que evidencian la riqueza cultural y simbólica de una sociedad que habitó la región hace más de 1.400 años”, señala la entidad.

Tierradentro, Inza. Foto: Foto: Centro de Patrimonio Mundial

La enciclopedia del Banco de la República destaca que las primeras incursiones europeas en esta región ocurrieron en 1539, cuando las tropas de Sebastián de Belalcázar intentaban penetrar en el territorio habitado por los indígenas paeces, yalcones, timanáes y guanacas.

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“Cuatro siglos después, durante la primera mitad del siglo XX, se llevaron a cabo las primeras exploraciones arqueológicas, en las que participaron varios antropólogos, entre ellos el español José Pérez de Barradas en 1936. Desde entonces, este importante sitio arqueológico ha sido objeto de estudio y conservación”, agrega la publicación.

Tierradentro, Inza. Foto: Foto: Tripavisor

Actualmente, el parque es administrado por el Icanh. Su área comprende cinco sitios principales: Segovia, El Duende, San Andrés, El Tablón y El Aguacate, cada uno con “características únicas que permiten apreciar la arquitectura funeraria, la iconografía mural y la visión del mundo de estas comunidades prehispánicas”.

El visitante puede acceder a varios sitios importantes, “tanto del periodo prehispánico como coloniales y republicanos. Entre los sitios arqueológicos encontramos estatuas de piedra y las tumbas sorprendentes subterráneas o hipogeos”, agrega el Banco de la República.

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De la colonia y la república se conservan la capilla doctrinera de San Andrés de Pisimbalá, “construida en 1785, y la Casa Museo y Biblioteca, construcción que data del siglo XIX, en donde funcionan el Museo Arqueológico y el Museo Etnográfico”.

“El Parque Arqueológico de Tierradentro no solo es un sitio de investigación y conservación, sino también un espacio vivo de memoria y encuentro. Su visita permite conectarse con las raíces profundas del pasado indígena colombiano, recorrer paisajes montañosos imponentes y reconocer la diversidad cultural que ha dado forma a nuestro territorio”, agrega el Icanh en su portal web.