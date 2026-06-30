No todo es ‘paisa’: los gentilicios más extraños de Antioquia que parecen de otro país

Cuando se habla de Antioquia, la mayoría de las personas piensa que todos sus habitantes son paisas. Sin embargo, el departamento tiene una curiosidad poco conocida, y es que varios de sus municipios tienen gentilicios únicos que sorprenden incluso a aquellas personas que viven en la región.

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Algunos suenan tan particulares que parecen pertenecer a otros países, aunque hacen parte de la identidad cultural de la zona.

El gentilicio es la palabra que identifica a las personas según su lugar de origen y, en Colombia, existen ejemplos realmente llamativos.

Mientras términos como bogotano, caleño o barranquillero son ampliamente conocidos, otros pasan desapercibidos pese a que forman parte de los gentilicios del país.

En Antioquia aparecen casos que se vuelven curiosos, y allí aparece el ejemplo de Marinilla, pues los habitantes son llamados marinillos; los de Santa Fe de Antioquia reciben el nombre de santafereños; quienes nacieron en Sonsón son sonsoneños; y los de Yarumal son yarumaleños.

Este municipio se encuentra en el occidente de Antioquia. Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

También existen gentilicios menos conocidos como cocornenses, caramanteños, urraeños y frontineños, todos relacionados a la historia de sus respectivos municipios.

La diversidad no termina allí, pues algunos nombres provienen directamente de antiguos pueblos indígenas, mientras otros surgieron por la evolución del idioma o por referencias geográficas que se mantuvieron con el paso del tiempo.

Cada gentilicio refleja parte de la identidad local y fortalece el sentido de pertenencia de quienes nacieron en esos territorios.

En el resto de Colombia también abundan ejemplos curiosos. Uno de los más conocidos es el de los habitantes de Ciénaga, en Magdalena, llamados caimanes.

Este municipio se encuentra a solo dos horas de Medellín. Foto: Turismo Antioquia Travel/API.

Otro corresponde a los nacidos en Catacaos, conocidos como cataqueros. Estos ejemplos muestran que el español hablado en el país conserva expresiones que no siempre siguen las reglas tradicionales de formación de gentilicios.

Especialistas en el idioma explican que estas denominaciones suelen construirse a partir de la historia, la fonética y las costumbres de cada región.

Por eso no existe una única fórmula para crearlas, lo que da lugar a palabras tan diversas como las que aparecen en diferentes departamentos colombianos.

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Más allá de algo simple que llama la atención, conocer los gentilicios permite descubrir aspectos culturales que muchas veces pasan inadvertidos.

En Antioquia, donde el término “paisa” suele abarcar a toda la población, estos nombres recuerdan que cada municipio conserva una identidad propia, una historia particular y una forma única de nombrar a quienes representan con orgullo el lugar donde nacieron.