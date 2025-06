Las 100 playas más icónicas del mundo: ‘Corona Beach’ incluyó cuatro colombianas

“Colombia ha sido un pilar fundamental en la historia reciente de Corona. No solo como un territorio clave en el posicionamiento global de la marca, sino como parte fundamental en el crecimiento y conexión de Corona con los consumidores que valoran lo natural y auténtico”, comentó Álvaro de Luna, vicepresidente de Mercadeo de Bavaria.

Y agregó: “Esta celebración de los 100 años no solo reconoce nuestra riqueza natural, sino también el papel que hemos jugado dentro del legado y futuro de la marca en un esfuerzo por construir experiencias memorables para nuestros consumidores”.

La presentación de ‘Corona Beach 100′ hace parte de una serie de actividades globales con las que la marca conmemora su centenario. Entre ellas se destaca una pieza audiovisual titulada This is Living Since 1925, que retrata la evolución del estilo de vida costero a lo largo de las décadas. Además, se realizará una celebración internacional en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, donde se combinarán arte, música y expresiones culturales.