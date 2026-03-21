El suroeste es una de la subregiones de Antioquia. Esta zona del departamento es una tierra de colonizadores paisas, que comprende una extensa zona de alta montaña, con áreas muy quebradas, según información de la Gobernación del departamento.

El pueblo antioqueño, reconocido por sus calles empedradas y paisajes montañosos, ideal para el turismo religioso y cultural

Esta parte de Antioquia posee muchas tierras de gran abundancia y privilegiadas, con variedad de pisos térmicos que van desde caliente hasta frío. Es un territorio que alberga 23 municipios, siendo Jericó uno de ellos.

A este destino se le conoce con diversos apelativos, pero uno de los más comunes es el ‘reino del carriel’, pues allí las mejores guarnielerías compiten por la calidad en la producción de estos artículos en cuero, con características únicas, terminados milimétricos y colores brillantes, que los hacen únicos.

Jericó tiene una oferta variada para los turistas. Foto: Getty Images

El carriel jericoano es un símbolo de esta población y del departamento, pues representa un encuentro cercano con la cultura local. Los turistas que deciden visitar este destino pueden hacer recorridos por algunos talleres artesanales donde se elabora este producto y conocer detalles del mismo y de su importancia para los habitantes de este lugar.

Estilo colonial

Es un pueblo de arquitectura colonial y muy colorida, que se encuentra a tres horas de Medellín. El portal Turismo Antioquia Travel indica que este municipio tiene muchas características correspondientes a la época de colonización antioqueña; por lo que devuelve en el tiempo a quien decide visitarlo y narra diferentes historias de bellas tradiciones antioqueñas.

A dos horas de Medellín, este es el pequeño pueblo que enamora en el norte de Antioquia con sus zócalos y fachadas coloridas

También se le conoce como La Atenas del Suroeste, ya que desde su fundación, tuvo un gran desarrollo económico y cultural, lo que le hizo ganar espacio frente a los demás municipios de la región. Su belleza arquitectónica y otros encantos lo llevaron a formar parte de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia.

De acuerdo con el sitio web de esta Red, la Plaza de Bolívar y el Parque Reyes son considerados como lugares de reunión por excelencia del pueblo y desde donde se aprecia el entorno urbano de esta región paisa: casas de dos niveles de múltiples colores y diversidad de inmuebles representativos de la época republicana y de la colonización antioqueña.

Jericó es considerado uno de los pueblos más lindos de Antioquia; es Patrimonio de Colombia. Foto: Getty Images

De igual forma, este pueblo antioqueño es ideal para el turismo religioso y por ello uno de los planes es hacer un recorrido por la red de iglesias que están dentro del casco urbano y que tiene un gran valor histórico y cultural.

Atractivos naturales

Para los amantes de la naturaleza, está el Morro El Cristo, un sitio ideal para tener una linda panorámica de las tierras del municipio. Se dice que los atardeceres en este lugar son mágicos y está a solo 15 minutos del parque principal y es de fácil acceso para cualquier turista. A este lugar se puede ir caminando.

También están los Chorros de Quebradona, un sitio que ofrece una opción diferente de descanso y distracción, en el cual el viajero se puede dar un baño bajo una caída de agua o en el charco que produce de la misma cascada.