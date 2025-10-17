Suscribirse

Turismo

Los pueblos de Latinoamérica ganadores del ‘Best Tourism Villages 2025′, ¿cuáles conoce?

Estos destinos rurales se destacan por preservar su patrimonio cultural y natural mientras impulsan el turismo sostenible.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
17 de octubre de 2025, 9:02 p. m.
Antônio Prado, en el sur de Brasil.
Un mirador elevado con vistas al pequeño pueblo histórico de Antônio Prado, en el sur de Brasil. Con distorsión de lente por inclinación y desplazamiento. | Foto: Getty Images

Recientemente se llevó a cabo la quinta edición de los premios Best Tourism Villages, celebrada en Huzhou, China, una iniciativa de la Organización Mundial del Turismo (OMT), que reconoce a destinos rurales que destacan por preservar sus bienes culturales y naturales y que promueven el desarrollo sostenible a través del turismo.

En esta nueva edición, un total de 52 pueblos alrededor del mundo fueron reconocidos por su compromiso con la sostenibilidad, la cultura y el fortalecimiento comunitario. Entre ellos destacó Colombia, con la inclusión de Murillo, en el Tolima, un encantador destino conocido, entre otras cosas, por su cercanía al Nevado del Ruiz y por conservar vivas sus tradiciones campesinas.

Contexto: Cinco pueblos de Colombia ideales para viajeros mayores de 50 años

A la lista se sumaron otros pueblos de Latinoamérica como: Aldea San Cristóbal El Alto, Guatemala; Antônio Prado, Brasil; en Argentina, Carlos Pellegrini y Maimará; y Pacto, Ecuador.

Razones para visitar estos destinos

Aldea San Cristóbal El Alto, Guatemala

Es un lugar ideal para quienes buscan un turismo auténtico, comunitario y en contacto con la naturaleza. Esta aldea, localizada a solo cinco kilómetros de Antigua Guatemala, se destaca por conservar la esencia de los pueblos coloniales y por ser un modelo de desarrollo sostenible y turismo responsable.

Según el sitio web GuateValley, cuenta varios espacios verdes y ecológicos que combinan tradición, cultura y sostenibilidad, así como miradores. También ofrece la posibilidad de participar en talles de artesanías en barro, madera y fibra de vidrio; o asistir a tours gastronómicos imperdibles.

San Cristobal el Alto, Antigua Guatemala - Pueblo Jardín

Antônio Prado, Brasil

Su compromiso por preservar la cultura y arquitectura italiana, lo convierte en un destino excepcional en el país, enclavado en la Serra Gaúcha, dentro del bioma de la Mata Atlántica.

Este pueblo cuenta con 48 edificaciones protegidas por el Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que mantienen viva la memoria de sus primeros pobladores. Además, la economía local se caracteriza por combinar tradición y modernidad.

Allí los viajeros pueden hacer cicloturismo y senderismo, actividades que invitan a recorrer sus hermosos paisajes.

Carlos Pellegrini, Argentina

Es un destino reconocido internacionalmente por su importancia ecológica, cultural y turística. Está ubicado la provincia de Corrientes y es el principal acceso a los Esteros del Iberá, una de las reservas naturales más importantes de Sudamérica.

Explorarlo significa disfrutar una conexión profunda con la naturaleza a través de ecoturismo, senderismo en ambientes de selva y pastizales, y un enfoque en la preservación ambiental y cultural auténtico que lo hizo merecedor del reconocimiento otorgado por la ONU.

Colonia Carlos Pellegrini, Argentina
Puente de acceso a la Colonia Carlos Pellegrini, Argentina. | Foto: Getty Images

Maimará, Argentina

Esta localidad situada en la Quebrada de Humahuaca, Patrimonio de la Humanidad declarado por la Unesco, en la provincia de Jujuy, se destaca por su vibrante cultura indígena, arquitectura colorida y tradiciones ancestrales.

De acuerdo con el portal Tiempo Argentino, es un pueblo agrícola considerado una joya cultural y paisajística que se distingue por la fuerza de las tradiciones ancestrales con una naturaleza imponente.

Contexto: El encantador pueblo boyacense reconocido por su gastronomía y sus atractivos naturales

Pacto, Ecuador

Localizado en la provincia de Pichincha a unas dos horas de Quito, se encuentra este destino ecuatoriano que cautiva con su riqueza cultural, biodiversidad y tradición agrícola en un entorno de montañas, ríos y selvas nubladas.

Conocido como la “capital de la panela”, Pacto combina atractivos naturales y culturales que cada vez atraen a más viajeros en busca de experiencias auténticas y sostenibles.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Vandalismo en estación de Corferias y colapso en la calle 26 por protestas afectan movilidad. Esto es lo que se sabe

2. Denuncian presunto direccionamiento contractual en licitación de la Secretaría de Seguridad de Cali para alimentar presos

3. El reconocido cantante Feid hará una pausa en su carrera: este es el mensaje de su inesperado anuncio

4. Lamine Yamal entró al top-10: conozca el ranking de los futbolistas mejor pagados, según Forbes

5. Consejos de Juventud 2025 en Colombia: todo lo que debe saber antes de votar este domingo 19 de octubre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Viajerospuebloslatinoamérica

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.