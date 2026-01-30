Turismo

Proyectan crecimiento aéreo internacional en Colombia durante 2026; ya están confirmadas cinco nuevas rutas

Las rutas serán inauguradas en los próximos meses.

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 11:50 p. m.
Una crecimiento en la conectividad aérea internacional, con el lanzamiento de nuevas rutas y negociaciones con aerolíneas globales, proyecta ProColombia para este comienzo de 2026.
De acuerdo con la entidad, ya se encuentran confirmadas cinco nuevas rutas hacia el país. En junio, Viva Aerobus ampliará su operación desde Ciudad de México con nuevas rutas hacia Medellín y Cartagena, mientras que Wingo lanzará por primera vez una conexión entre Aruba y Bucaramanga, “fortaleciendo la conectividad internacional de la capital de Santander”.

Adicionalmente, desde julio, World2Fly iniciará operaciones entre Madrid y Cartagena, ampliando la conectividad directa con Europa. También se prevé la apertura de una nueva ruta entre Toronto y Medellín por parte de WestJet, aerolínea canadiense que ingresará por primera vez al mercado colombiano.

“Estamos entrando a 2026 con una base muy sólida y con conversaciones avanzadas que nos permiten proyectar nuevas rutas, más frecuencias y una conectividad cada vez más diversificada. La conectividad aérea es un habilitador clave para el turismo, los negocios y la integración de Colombia con los mercados internacionales”, afirmó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

ProColombia le apuesta a la logística inteligente para disparar las inversiones

Cifras de 2025

De acuerdo con ProColombia, durante 2025 la conectividad aérea internacional de Colombia registró su mejor desempeño desde que se tienen registros. “Durante ese periodo operaron en el país 30 aerolíneas, conectando con 30 países y 56 destinos internacionales, y llegando a 11 ciudades colombianas”, señaló la entidad.

Y agregó: “Al cierre de 2025, la capacidad aérea internacional acumulada superó los 14,9 millones de sillas y más de 79 mil frecuencias, lo que representó un crecimiento del 11,6% en sillas y 10,2% en frecuencias frente a 2024. Julio se consolidó como el mes con mayor capacidad histórica, al registrar 7.959 frecuencias y 1.503.151 sillas, reflejando la consolidación del país como un mercado aéreo en expansión”.

Maleta de viaje
“Este resultado representa un hito en la conectividad aérea de Colombia ya que es el mejor desempeño histórico del país desde que se tiene registro (2011), confirmando un avance sin precedentes y consolidando a Colombia como uno de los mercados más dinámicos de la región”, dijo la presidente de ProColombia.

Durante el año también se dio la apertura de 22 nuevas rutas internacionales, “fortaleciendo la conectividad con Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Suramérica, así como por el crecimiento del mercado canadiense, que registró un aumento del 24,6% en frecuencias y más de 250.000 sillas disponibles, un 21,1% más que en 2024″.

Proyectan crecimiento aéreo internacional en Colombia durante 2026; ya están confirmadas cinco nuevas rutas

