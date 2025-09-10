Suscribirse

Turismo

Tres festivales en Colombia para no perderse en lo que resta de 2025

Estos encuentros culturales llaman la atención de todo tipo de público.

Redacción Turismo
10 de septiembre de 2025, 6:09 p. m.
Se conocen las fechas oficiales del Festival Cordillera 2025.
El lema del Festival Cordillera 2025 es: 'el futuro es latino'. | Foto: Getty Images

Colombia es reconocido como un destino en el que los festivales y fiestas abundan debido a la riqueza cultural y diversidad regional que caracterizan su identidad. Cada región, departamento y municipio tiene sus propias tradiciones que mezclan herencias indígenas, africanas y europeas, lo que da lugar a expresiones de música, danza, gastronomía, religión y arte popular.

Es así como el calendario está lleno de celebraciones durante todo el año, lo que convierte al país en un escenario constante para que los viajeros aprovechen para vivir experiencias diferentes.

Contexto: Festival Cordillera espera récord de asistentes para la edición de este 2025

La oferta es diversa y en la lista se incluyen, por ejemplo, el Festival de Teatro de Manizales, el Hay Festival en Cartagena, el Carnaval de Barranquilla, el Festival Vallenato y la Feria de las Flores en Medellín o eventos internacionales como los festivales de música, que con frecuencia despiertan el interés de los jóvenes.

Para lo que resta del año hay algunas festividades que vale la pena evaluar si se quieren vivir experiencias diferentes y compartir con amigos o con la familia.

Festival Cordillera 2025, un cartel candela.
Festival Cordillera 2025. | Foto: cortesía Páramo Presenta / Ocesa

Festival Cordillera en Bogotá

El Parque Simón Bolívar se prepara para vivir los días 13 y 14 de septiembre el Festival Cordillera, el cual recibirá a los artistas más representativos de Latinoamérica. En esta oportunidad, el lema es ‘El futuro es latino’.

El sábado 13, la lista de artistas está encabezada por Carlos Vives, Miguel Bosé, Rubén Blades y el argentino Paulo Londra. Ese mismo día se presentarán UB40 junto a Ali Campbell, Orishas, Silvana Estrada, Gipsy Kings por André Reyes, Crudo Means Raw, Catupecu Machu y La Mosca, entre otros. En total, más de 20 agrupaciones y solistas harán parte del primer día, que se moverá entre sonidos caribeños, rock, pop y fusiones urbanas.

Contexto: Cali, el paraíso de la salsa y la naturaleza, que atrae a millones de viajeros cada año

El domingo 14 de septiembre, el cartel incluye a Fito Páez, Zoé e Illya Kuryaki & The Valderramas como artistas principales. También se suman Los Auténticos Decadentes, Los Caligaris, Panteón Rococó, Belanova, Serú Girán (por Aznar y Lebón), Los Bunkers en formato “unplugged”, Duncan Dhu, Ximena Sariñana, Gondwana y Frente Cumbiero, según información de la Alcaldía de Bogotá.

Festival Internacional de Teatro – Manizales

Este es un evento con más de 55 años de historia, declarado Patrimonio Cultural de la Nación y reconocido como el festival de artes escénicas más antiguo de Latinoamérica. Es una plataforma clave para los principales exponentes del teatro iberoamericano.

Festival Internacional De Teatro Manizales
Festival Internacional de Teatro de Manizales. | Foto: Redes Festival Internacional De Teatro Manizales.

Este evento se llevará a cabo del 26 de septiembre al 5 de octubre y es un encuentro que se vive en calles, teatros y plazas con artistas de todo el mundo, ideal para quienes aman el arte y aprecian el valor de la cultura.

Feria de Cali

La Feria de Cali es uno de los eventos más importantes en materia cultural y de festivales en Colombia. Este año se realizará del 25 al 30 de diciembre y como todos los años tendrá una gran relevancia en el salsódromo, como evento inaugural.

Se espera una celebración llena de baile, música, desfiles y sabores típicos de la región. Sin duda, un plan perfecto para cerrar el año bailando y disfrutando con amigos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ‘Fahrenheit 9/11′: el documental sobre los nexos de la familia Bush con los Bin Laden y que sigue vigente a 24 años de los atentados

2. Luis Díaz aterrizó a sus compañeros de Selección Colombia y soltó mensaje: “No han ganado nada”

3. Homenaje a la Gorda Fabiola tras el primer año de su muerte: fecha, lugar y detalles del evento público

4. Petro respondió a su exfuncionario Olmedo López por acusarlo de ponerle “precio a su cabeza”. Esto dijo el presidente

5. Funcionarios de EE. UU. investigan efectos de vacunas Covid en el embarazo en medio de creciente polémica

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoFeria de CaliCali

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.