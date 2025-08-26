El turismo de bienestar es uno de los segmentos más estratégicos de este sector. Este abarca experiencias que van desde termales y spas hasta retiros de meditación y senderismo consciente.

Así mismo, incluye prácticas como pilates, mindfulness, hidroterapia, tradiciones ancestrales y programas de autorreflexión. “Puede clasificarse en primario, cuando la elección del destino se basa principalmente en el bienestar, y secundario, cuando el viajero mantiene hábitos de bienestar durante otro tipo de viaje, como negocios o turismo cultural”, señala ProColombia.

De acuerdo con cifras de esta entidad, tiene un gasto promedio de 1.764 dólares por viaje —un 41% más que el turista internacional típico— y una participación del 18,7% en el gasto turístico total.

ProColombia afirma que Colombia ocupa el sexto lugar entre los 10 principales mercados de bienestar en América Latina. “La integración multicultural de saberes, sabores y prácticas ancestrales dirigidas al buen vivir y al contacto con la naturaleza hace que Colombia sea el lugar indicado para experiencias de transformación interior”, subraya.

El Wellness Institute proyecta que este segmento se duplique entre 2022 y 2027, pasando de US$ 651.000 millones a US$ 1,4 billones. A su vez, Global Data señala que el 80% de los viajeros prefiere destinos que ofrezcan experiencias personalizadas, y el 74% está dispuesto a pagar más por viajes centrados en salud y bienestar.

Termales de Paipa, en Boyacá | Foto: Captura de pantalla YouTube / Alcaldía de Paipa Boyacá

En Colombia, los factores decisivos para elegir un destino de bienestar incluyen paisajes (36,2%), nuevas experiencias (34,8%), calidad del servicio (33,4%), gastronomía (33,0%) y riqueza cultural (32,9%). Entre las actividades preferidas destacan senderismo consciente (18,4%), masajes con productos locales (18,1%), spas (16,4%) y termales (12,4%).

Termatalia

En línea con esta fortaleza, el país será anfitrión de la 23ª edición de Termatalia, la feria internacional del turismo termal, salud y bienestar, que se llevará a cabo del 24 al 26 de septiembre en Paipa, Boyacá.

El evento reunirá a profesionales de más de 20 países y ofrecerá un programa que incluye el VI Congreso Internacional sobre Agua y Salud, workshops, viajes de familiarización y cursos de capacitación.

“Es un honor para Boyacá y para Paipa ser epicentro del evento internacional más importante de termalismo. Ningún otro lugar en Latinoamérica reúne en un mismo territorio y a través de tantos pisos térmicos, una diversidad tan extraordinaria de fuentes termales como Boyacá”, dijo el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.

Y agregó: “Desde Güicán, a 2.983 metros de altura, hasta las aguas sanadoras de Zetaquirá, a 1.665 metros sobre el nivel del mar, nuestro departamento ofrece a Colombia y al mundo una experiencia única para el bienestar, la salud y el turismo sostenible”.