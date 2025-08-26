Suscribirse

Turismo de bienestar: Colombia se consolida en este segmento y realizará importante feria internacional

Este abarca experiencias que van desde termales y spas hasta retiros de meditación.

Redacción Turismo
26 de agosto de 2025, 2:44 p. m.
Despues de la reapertura por la cuarentena del coronavirus el ingreso de turistas es de un 25 por ciento en comparacion del año anterior turismo termales vacaciones fin de año
Termales en Paipa, Boyacá. | Foto: Guillermo Torres

El turismo de bienestar es uno de los segmentos más estratégicos de este sector. Este abarca experiencias que van desde termales y spas hasta retiros de meditación y senderismo consciente.

Así mismo, incluye prácticas como pilates, mindfulness, hidroterapia, tradiciones ancestrales y programas de autorreflexión. “Puede clasificarse en primario, cuando la elección del destino se basa principalmente en el bienestar, y secundario, cuando el viajero mantiene hábitos de bienestar durante otro tipo de viaje, como negocios o turismo cultural”, señala ProColombia.

De acuerdo con cifras de esta entidad, tiene un gasto promedio de 1.764 dólares por viaje —un 41% más que el turista internacional típico— y una participación del 18,7% en el gasto turístico total.

Contexto: Turismo en Colombia: proyectan una mayor llegada de turistas internacionales en lo que resta de 2025; estas son las cifras

ProColombia afirma que Colombia ocupa el sexto lugar entre los 10 principales mercados de bienestar en América Latina. “La integración multicultural de saberes, sabores y prácticas ancestrales dirigidas al buen vivir y al contacto con la naturaleza hace que Colombia sea el lugar indicado para experiencias de transformación interior”, subraya.

El Wellness Institute proyecta que este segmento se duplique entre 2022 y 2027, pasando de US$ 651.000 millones a US$ 1,4 billones. A su vez, Global Data señala que el 80% de los viajeros prefiere destinos que ofrezcan experiencias personalizadas, y el 74% está dispuesto a pagar más por viajes centrados en salud y bienestar.

Estas son las termales más hermosas de Colombia, según la IA
Termales de Paipa, en Boyacá | Foto: Captura de pantalla YouTube / Alcaldía de Paipa Boyacá

En Colombia, los factores decisivos para elegir un destino de bienestar incluyen paisajes (36,2%), nuevas experiencias (34,8%), calidad del servicio (33,4%), gastronomía (33,0%) y riqueza cultural (32,9%). Entre las actividades preferidas destacan senderismo consciente (18,4%), masajes con productos locales (18,1%), spas (16,4%) y termales (12,4%).

Contexto: Solicitan una política pública de turismo que garantice la inversión en el sector

Termatalia

En línea con esta fortaleza, el país será anfitrión de la 23ª edición de Termatalia, la feria internacional del turismo termal, salud y bienestar, que se llevará a cabo del 24 al 26 de septiembre en Paipa, Boyacá.

El evento reunirá a profesionales de más de 20 países y ofrecerá un programa que incluye el VI Congreso Internacional sobre Agua y Salud, workshops, viajes de familiarización y cursos de capacitación.

“Es un honor para Boyacá y para Paipa ser epicentro del evento internacional más importante de termalismo. Ningún otro lugar en Latinoamérica reúne en un mismo territorio y a través de tantos pisos térmicos, una diversidad tan extraordinaria de fuentes termales como Boyacá”, dijo el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.

Y agregó: “Desde Güicán, a 2.983 metros de altura, hasta las aguas sanadoras de Zetaquirá, a 1.665 metros sobre el nivel del mar, nuestro departamento ofrece a Colombia y al mundo una experiencia única para el bienestar, la salud y el turismo sostenible”.

“Colombia es un destino que combina recursos naturales únicos, tradiciones ancestrales y una oferta cada vez más sofisticada en bienestar. Desde experiencias termales en nuestros Andes hasta retiros de meditación en entornos naturales, tenemos todo para inspirar y cuidar a quienes nos visitan”, afirmó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

