En la recta final de este mes de septiembre, los residentes y visitantes de Bogotá podrán disfrutar de conciertos, teatro, gastronomía, naturaleza y, como evento central, la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25.

La Bienal, que se inaugura este sábado 20 de septiembre y va hasta el 9 de noviembre, reunirá a más de 200 artistas de 12 países en una programación que se desplegará en museos, galerías, parques y calles de Bogotá. Recorre exposiciones gratuitas, participa en talleres, asiste a intervenciones urbanas y vivir rutas culturales que resignifican los espacios de la ciudad.

Según señala el Instituto de Turismo de la capital del país, una de las líneas curatoriales de la Bienal, dedicada al arte popular, destaca a 30 artistas locales seleccionados en convocatoria pública, quienes mostrarán desde cerámica e instalaciones hasta archivos digitales y expresiones barriales.

“Con un eje conceptual en torno a la felicidad y la vida urbana compartida, podrá reconocer a Bogotá como una obra de arte viva y colectiva”, indica la entidad.

Oferta cultural

Adicionalmente, este fin de semana, en el marco del día del amor y la amistad, habrá una variada programación cultural. La Orquesta Filarmónica de Bogotá ofrecerá dos conciertos gratuitos: el viernes 19 de septiembre a las 6:00 p. m. en la Catedral San Juan Bautista de Engativá; y el sábado 20 a las 4:00 p. m. en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional, con un repertorio de boleros, tangos y rancheras que evocan la memoria afectiva de varias generaciones.

La naturaleza también será protagonista con la XXII Exposición de Orquídeas “70 años exaltando la vida”, que se realizará del 18 al 21 de septiembre en el Jardín Botánico José Celestino Mutis.

Más de 800 especies de orquídeas, tanto nacionales como internacionales, estarán en exhibición junto a talleres, recorridos guiados y actividades culturales que convierten al jardín en un espacio ideal para recorrer en pareja, con amigos o en familia.

El Parque de los Periodistas fue uno de los escenarios elegidos para las muestras culturales. | Foto: Alcaldía de Bogotá

El teatro tendrá su momento especial con la obra infantil “ila, la niña tejedora”, programada para el sábado 20 de septiembre a las 3:00 p. m. en el Teatro El Parque. Entre música, narración y juegos, la obra rinde homenaje a la tradición artesanal del país y transmite un mensaje sobre el cuidado del entorno y la memoria cultural.