Elon Musk contradice caída en ventas de Tesla y asegura que la producción de vehículos va en alza

Tesla sigue siendo una de las compañías de autos eléctricos más poderosas del mundo; el amplio número de inversionistas y el liderazgo de Elon Musk le han permitido al multimillonario posicionar a nivel global.

La marca de vehículos Tesla anunció su llegada a Colombia. Foto: Catalina Olaya / Colprensa

Pese a esto, los resultados sobre las ventas de Tesla en 2025 dejaron ver que cerraron por debajo de lo hecho en años anteriores, situación que aunque no implica gravedad, sí ha provocado ciertas dudas sobre el comportamiento de la marca en el futuro.

A esto se le suma el avance de BYD y la ventaja que le sacó a la compañía de Musk a final de 2025. La firma china logró ventas por 2,26, mientras que la estadounidense puso en las calles del mundo entero 1,64 millones de unidades, lo que le representó ceder el primer lugar en el ranking de marcas que más autos eléctricos vendieron el año anterior.

Ante esto, Elon Musk ha mantenido una posición negacionista, descartando un mal momento para tesla y señalando que la producción de vehículos desde la compañía ha ido en alza.

Al respecto, el magnate ha señalado que la producción de vehículos por parte de tesla está “cerca de dos millones de carros al año y en aumento”, declaración que dista un poco de las recientes cifras divulgadas por la firma.

Los datos indican que Tesla cerró su segundo año consecutivo cayendo en ventas, algo que parece no haber impactado al propio Musk que aprovechó los anuncios sobre inteligencia artificial hechos en el CES 2026 de Las Vegas para pronunciarse en la red social X.

Elon Musk aseguró que la producción de vehículos de Tesla está cerca de los 2 millones. Foto: NurPhoto via Getty Images

En su trino, el magnate sentenció que la producción de Tesla ronda los 2 millones de vehículos y que esta seguiría creciendo, declaración algo contradictoria pues en los registros históricos de la compañía no se contemplan estos números.

Según los datos conocidos, el mejor año para Tesla a niveles de producción fue 2023, cuando alcanzó una producción de 1,85 millones de unidades; sin embargo, a partir de allí, tanto las ventas como la fabricación de vehículos comenzaron a descender, tendencia que se ha mantenido por dos años consecutivos.

Según el consenso de FactSet, los analistas preveían que las ventas de Tesla en el último trimestre se desaceleraran menos, hasta unas 449.000 unidades.

Los expertos del sector han señalado que la demanda de vehículos eléctricos tardará en estabilizarse en Estados Unidos tras la eliminación del crédito fiscal de 7.500 dólares a finales de septiembre de 2025.

Antes de esa medida, Tesla ya había experimentado dificultades en las ventas en mercados clave debido al apoyo de Musk al presidente Donald Trump y a otros políticos de extrema derecha.

Tesla también se ha enfrentado a la creciente competencia de BYD y otras empresas chinas, así como de gigantes europeos.

Tesla vendió 1,64 millones de vehículos en el mundo durante 2025. Foto: Captura página web Tesla

Tesla sigue siendo la marca de carros con mayor capitalización bursátil en el mundo

Con corte al 31 de diciembre de 2025, los resultados en el top 5 compartidos por el medio chino CLS.com dejan ver Tesla lidera el ranking y saca una ventaja importante a los demás fabricantes.

La lista es encabezada la compañía de Elon Musk que durante 2025 vendió 1,64 millones de vehículos, lo que deja ver que la caída en matrículas registrada en los últimos meses no ha golpeado tan duro el valor de la marca en bolsa.

Según las cifras, Toyota ocupó el segundo lugar, seguido por Xiaomi, BYD y General Motors, compañía que escaló un puesto frente a la clasificación de 2024.