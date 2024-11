Licencia de conducción: estas son las condiciones de salud que podrían llevar a que le nieguen el documento

Cuando un ciudadano no tiene las competencias necesarias para poder estar frente al volante, algo que se corrobora con los respectivos resultados, el documento le será negado y no podrá conducir. En ese sentido, hay una serie de condiciones que pueden impedir, según la ley, la obtención de este documento.

El listado es de acuerdo a la resolución 0217 de 2014 que fue expedida por el Ministerio de Transporte con el objetivo de que no se comprometa la seguridad vial a nivel general. No obstante, es importante precisar que estos padecimientos están sujetos a ciertos criterios, es decir, no por el simple hecho de tenerlos hará que directamente le nieguen el trámite, sino que dependerá de los resultados de los análisis que se realicen.