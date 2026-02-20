Movilidad en Bogotá este viernes, 20 de febrero: duro accidente en la calle 100 deja dos personas heridas y provoca fuerte trancón

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.
Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:
7:43 a. m.: Sigue congestión por accidente en la Calle 100
[07:43 a.m.@] #AEstaHora | Los vehículos involucrados se encuentran orillados. Unidades de grupo guía, realizan maniobras de #GestiónDeTráfico. 🚧 Se tiene paso controlado en la zona. https://t.co/R55Hx0AoAW pic.twitter.com/yRdaiEHD3Z— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 20, 2026
6:46 a. m.: Camión varado en la Avenida Boyacá con calle 22
#GestiónDelTráfico | Tractocamión varado en la localidad de Kennedy, en la Av. Boyacá con calle 22, sentido sur-norte. Se asigna unidad de @TransitoBta y recurso de grúa.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 20, 2026
🔵 Grupo guía realiza gestión de tráfico en el sector.
❌ Se genera afectación de la calzada lenta. pic.twitter.com/jPLEpNhP6v
6:00 a. m.: Pico y placa para carros particulares en Bogotá
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día PAR:— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 20, 2026
🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
🔉Recuerda que aplica de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/r4oUkPfjei
5:32 a. m.: Carro volcado en la calle 100
[05:32 a.m.] #GestiónDelTráfico | Se presenta congestión vehicular en la localidad de Suba, por volcamiento de automóvil en la calle 100 con carrera 53, sentido occidente -oriente. Se asigna una unidad de @TransitoBta ,@BomberosBogota, grupo guía y ambulancia. pic.twitter.com/c4Wm7sLf3Y— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 20, 2026
5:20 a. m.: Carro choca contra un poste en la localidad de Kennedy
[05:20 a.m.] #GestiónDelTráfico | Se presenta siniestro vial en la localidad de Kennedy, camión colisiona contra poste semafórico en la Av. Villavicencio con transversal 82A. 🚒 @BomberosBogota en el punto.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 20, 2026
Agentes Civiles y @TransitoBta en desplazamiento. pic.twitter.com/kdCESDgoQe
5:15: a. m.: Pico y placa para taxis
🚖#FelizViernes | #GerenciaEnVía te informa que hoy la restricción de circulación para taxis en Bogotá, es para las placas terminadas en números 3️⃣ y 4️⃣.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 20, 2026
🏁Recuerda que la medida rige a partir de las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m. pic.twitter.com/6h96AJMVOs