Movilidad en Bogotá este viernes, 20 de febrero: duro accidente en la calle 100 deja dos personas heridas y provoca fuerte trancón

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.

Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:

7:43 a. m.: Sigue congestión por accidente en la Calle 100

6:46 a. m.: Camión varado en la Avenida Boyacá con calle 22

6:00 a. m.: Pico y placa para carros particulares en Bogotá

5:32 a. m.: Carro volcado en la calle 100

5:20 a. m.: Carro choca contra un poste en la localidad de Kennedy

5:15: a. m.: Pico y placa para taxis