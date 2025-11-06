Suscribirse

Vehículos

Pico y placa en Cali: estos son los vehículos que tendrán restricción este viernes 7 de noviembre

La medida será durante 13 horas de manera continua.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

7 de noviembre de 2025, 2:00 a. m.
Operativos en el Paso del comercio en Cali
Operativos de control en Cali. | Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Continúa la restricción de movilidad en la ciudad de Cali para controlar el flujo de automotores en las vías públicas, privadas y abiertas al público, donde transitan vehículos particulares, buses, busetas, taxis y microbuses de transporte urbano.

La Alcaldía de Santiago de Cali mantiene vigente la medida de pico y placa bajo el Decreto 4112. 010.20.0398 de 2025, el cual establece varias normativas para el debido cumplimiento.

Contexto: ¿Lleva objetos sobre el tablero o coloca las piernas sobre él cuando se sube al carro? Estas son las graves consecuencias

Para este viernes, 7 de noviembre, la restricción de circulación aplica para aquellos que terminen en placa 1 y 2.

Control a invasión del carril del Mío en Cali
Control a invasión del carril del Mío en Cali | Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

“Es importante aclarar que esta restricción aplica para vehículos que ingresan o salen del perímetro urbano, desde y hacia el resto del país. La medida no aplica los días sábados, domingos ni festivos”, dice la administración municipal.

De acuerdo con la normativa, el horario de pico y placa para particulares será de 6:00 a. m. a 7:00 p. m.

Excepciones de la restricción:

  • Vehículos cuyos propietarios paguen la tasa por congestión o contaminación.
  • Las motocicletas.
  • Todos los vehículos con placas oficiales.
  • Vehículos híbridos y eléctricos.
  • Vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco (5) toneladas según su licencia de tránsito.

Quienes incumplan esta medida se podrían enfrentar a una sanción correspondiente a 15 Salarios mínimos diarios vigentes, S.M.D.V., equivalentes a $650.000.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Vicky Dávila conversa con Axel Kaiser, quien lanza advertencia: “Hay que derrotar a Petro”

2. Colocan a Dayro Moreno en un club multicampeón del FPC: Once Caldas prepararía jugada

3. Excompañero de Tom Brady es extraditado a EE. UU. por intento de asesinato

4. ¿Tiene un vuelo con Spirit Airlines?: Esto es lo que debe saber sobre vuelos cancelados tras el cierre de gobierno

5. Familia de Alejandra Villafañe se fue en contra de Raúl Ocampo y lo tildaron de mentiroso: “Déjala descansar”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Secretaría de Movilidad de CaliPico y placa en Calimovilidad cali

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.