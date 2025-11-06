Vehículos
Pico y placa en Cali: estos son los vehículos que tendrán restricción este viernes 7 de noviembre
La medida será durante 13 horas de manera continua.
Continúa la restricción de movilidad en la ciudad de Cali para controlar el flujo de automotores en las vías públicas, privadas y abiertas al público, donde transitan vehículos particulares, buses, busetas, taxis y microbuses de transporte urbano.
La Alcaldía de Santiago de Cali mantiene vigente la medida de pico y placa bajo el Decreto 4112. 010.20.0398 de 2025, el cual establece varias normativas para el debido cumplimiento.
Para este viernes, 7 de noviembre, la restricción de circulación aplica para aquellos que terminen en placa 1 y 2.
“Es importante aclarar que esta restricción aplica para vehículos que ingresan o salen del perímetro urbano, desde y hacia el resto del país. La medida no aplica los días sábados, domingos ni festivos”, dice la administración municipal.
De acuerdo con la normativa, el horario de pico y placa para particulares será de 6:00 a. m. a 7:00 p. m.
Excepciones de la restricción:
- Vehículos cuyos propietarios paguen la tasa por congestión o contaminación.
- Las motocicletas.
- Todos los vehículos con placas oficiales.
- Vehículos híbridos y eléctricos.
- Vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco (5) toneladas según su licencia de tránsito.
Quienes incumplan esta medida se podrían enfrentar a una sanción correspondiente a 15 Salarios mínimos diarios vigentes, S.M.D.V., equivalentes a $650.000.