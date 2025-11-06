Pico y placa en Cali: estos son los vehículos que tendrán restricción este viernes 7 de noviembre

Continúa la restricción de movilidad en la ciudad de Cali para controlar el flujo de automotores en las vías públicas, privadas y abiertas al público, donde transitan vehículos particulares, buses, busetas, taxis y microbuses de transporte urbano.

La Alcaldía de Santiago de Cali mantiene vigente la medida de pico y placa bajo el Decreto 4112. 010.20.0398 de 2025, el cual establece varias normativas para el debido cumplimiento.

Para este viernes, 7 de noviembre, la restricción de circulación aplica para aquellos que terminen en placa 1 y 2.

Control a invasión del carril del Mío en Cali | Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

“Es importante aclarar que esta restricción aplica para vehículos que ingresan o salen del perímetro urbano, desde y hacia el resto del país. La medida no aplica los días sábados, domingos ni festivos”, dice la administración municipal.

De acuerdo con la normativa, el horario de pico y placa para particulares será de 6:00 a. m. a 7:00 p. m.

Excepciones de la restricción:

Vehículos cuyos propietarios paguen la tasa por congestión o contaminación.

Las motocicletas.

Todos los vehículos con placas oficiales.

Vehículos híbridos y eléctricos.

Vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco (5) toneladas según su licencia de tránsito.