Vehículos
¿Lleva objetos sobre el tablero o coloca las piernas sobre él cuando se sube al carro? Estas son las graves consecuencias
Aunque es una práctica común, se pueden presentar lesiones de gravedad en piernas, cadera y hasta en la columna vertebral.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
A la hora de conducir, hay personas que no ven ningún problema en colocar elementos sobre el millaré o tablero de instrumentos, práctica que podría parecer inofensiva pero que puede llegar a significar algo de peligro a la hora de utilizar el vehículo.
Si bien, hay quienes fijan objetos como soportes para celular, pantallas o adornos, hay quienes también colocan allí carpetas con documentos, elementos que no quedan fijos, vasos, etc., lo que eleva, aún más, el riesgo de verse involucrado en una situación de peligro.
Lo primero que hay que señalar es que el millaré no tiene una función estrictamente decorativa, pues es allí donde se alojan diferentes elementos electrónicos, sensores y hasta los sistemas de airbag para el copiloto.
Teniendo en cuenta esto último, es clave señalar que al dejar un objeto sobre esta parte y al activarse el airbag, las consecuencias pueden ser graves, si se considera que este sistema de protección se expulsa a unos 300 km/h y puede convertir en un verdadero proyectil cualquier elemento que se encuentre sobre él.
Por esta razón dejar allí una botella, o un celular puede terminar impactando al copiloto o cualquier pasajero de forma peligrosa y con altas probabilidades de provocar lesiones en cara, cabeza o pecho.
Algunas investigaciones adelantadas por el Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) de Estados Unidos, han dejado en evidencia que los sistemas de airbag necesitan un espacio libre para su correcto accionar y colocar las piernas sobre él puede provocar fracturas en cadera, pies o columna vertebral.
De hecho, el Instituto Mexicano del Transporte (IMT) ha recomendado mantener esta área del vehículo libre de cualquier objeto, esto con el fin de permitir el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad y de minimizar el riesgo de lesiones adicionales durante un accidente.
Distracciones a la vista
La instalación de elementos o colocarlos allí de forma momentánea puede convertirse en una distracción para el conductor.
Por un lado, la luz solar se puede reflejar allí afectando la visibilidad del piloto y provocando accidentes; de igual forma, el encargado de controlar el vehículo puede fijar su mirada sobre ellos quitando los ojos de la carretera, error que puede costar la vida a la hora de salir a carretera.
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), las distracciones al volante son responsables de más del 15 % de los accidentes de tráfico graves en el mundo.
Daño de materiales por calor
Si bien, el millaré está diseñado para aguantar altas temperaturas y soportar los efectos que los vidrios puedan tener sobre él al ampliar el calor, dejar allí elementos de plástico, goma, caucho o dispositivos electrónicos puede tener consecuencias catastróficas para el vehículo y su propietario.
Un celular abandonado allí puede recalentarse y provocar la explosión de su batería si es expuesto a altas temperaturas, señala la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA); de igual forma, líquidos inflamables como perfumes o encendedores pueden provocar una tragedia.
Es clave tener en cuenta que al tratar de proteger el tablero con algún elemento se altera la forma como se disipa el calor, provocando grietas o daños en partes específicas del millaré.