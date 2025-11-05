Suscribirse

Vehículos

¿Lleva objetos sobre el tablero o coloca las piernas sobre él cuando se sube al carro? Estas son las graves consecuencias

Aunque es una práctica común, se pueden presentar lesiones de gravedad en piernas, cadera y hasta en la columna vertebral.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

5 de noviembre de 2025, 6:45 p. m.
En la búsqueda de una solución efectiva para eliminar los olores persistentes en un vehículo, el café y el bicarbonato se unen en un poderoso truco casero que deja el carro con un aroma fresco y agradable.
Los riesgos para el conductor, sus acompañantes y la seguridad al colocar elementos sobre el tablero o millaré del carro son considerablemente altos. | Foto: Getty Images

A la hora de conducir, hay personas que no ven ningún problema en colocar elementos sobre el millaré o tablero de instrumentos, práctica que podría parecer inofensiva pero que puede llegar a significar algo de peligro a la hora de utilizar el vehículo.

Contexto: Twingo eléctrico: así luce la nueva versión de uno de los carros más queridos en Colombia
El Head-Up Display es una tecnología que ha tomado gran relevancia en los últimos años.
El tablero de instrumentos o el millaré debe estar despejado para garantizar seguridad. | Foto: Getty Images

Si bien, hay quienes fijan objetos como soportes para celular, pantallas o adornos, hay quienes también colocan allí carpetas con documentos, elementos que no quedan fijos, vasos, etc., lo que eleva, aún más, el riesgo de verse involucrado en una situación de peligro.

Lo primero que hay que señalar es que el millaré no tiene una función estrictamente decorativa, pues es allí donde se alojan diferentes elementos electrónicos, sensores y hasta los sistemas de airbag para el copiloto.

Teniendo en cuenta esto último, es clave señalar que al dejar un objeto sobre esta parte y al activarse el airbag, las consecuencias pueden ser graves, si se considera que este sistema de protección se expulsa a unos 300 km/h y puede convertir en un verdadero proyectil cualquier elemento que se encuentre sobre él.

Por esta razón dejar allí una botella, o un celular puede terminar impactando al copiloto o cualquier pasajero de forma peligrosa y con altas probabilidades de provocar lesiones en cara, cabeza o pecho.

Algunas investigaciones adelantadas por el Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) de Estados Unidos, han dejado en evidencia que los sistemas de airbag necesitan un espacio libre para su correcto accionar y colocar las piernas sobre él puede provocar fracturas en cadera, pies o columna vertebral.

Contexto: Conductores o motociclistas: ¿quiénes irrespetan más los límites de velocidad en Bogotá? Estudio los dejó en evidencia
Accidente de auto
Colocar elementos o los pies sobre el millaré puede evitar que se activen los airbags o que su accionar provoque lesiones mayores. | Foto: Getty Images

De hecho, el Instituto Mexicano del Transporte (IMT) ha recomendado mantener esta área del vehículo libre de cualquier objeto, esto con el fin de permitir el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad y de minimizar el riesgo de lesiones adicionales durante un accidente.

Distracciones a la vista

La instalación de elementos o colocarlos allí de forma momentánea puede convertirse en una distracción para el conductor.

Por un lado, la luz solar se puede reflejar allí afectando la visibilidad del piloto y provocando accidentes; de igual forma, el encargado de controlar el vehículo puede fijar su mirada sobre ellos quitando los ojos de la carretera, error que puede costar la vida a la hora de salir a carretera.

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), las distracciones al volante son responsables de más del 15 % de los accidentes de tráfico graves en el mundo.

Daño de materiales por calor

Si bien, el millaré está diseñado para aguantar altas temperaturas y soportar los efectos que los vidrios puedan tener sobre él al ampliar el calor, dejar allí elementos de plástico, goma, caucho o dispositivos electrónicos puede tener consecuencias catastróficas para el vehículo y su propietario.

Contexto: Los 20 carros más vendidos en octubre y en lo que va de 2025 en Colombia: tome nota si piensa actualizar su vehículo
Se deben tener buenos hábitos de conducción para no dañar los componentes del carro.
Se deben tener buenos hábitos de conducción para no dañar los componentes del carro. | Foto: Getty Images

Un celular abandonado allí puede recalentarse y provocar la explosión de su batería si es expuesto a altas temperaturas, señala la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA); de igual forma, líquidos inflamables como perfumes o encendedores pueden provocar una tragedia.

Es clave tener en cuenta que al tratar de proteger el tablero con algún elemento se altera la forma como se disipa el calor, provocando grietas o daños en partes específicas del millaré.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Congresista colombiano viajó a Estados Unidos para solicitar a ese gobierno que se incluya al M-19 en la lista de grupos terroristas

2. Denuncian al presidente Petro por “jurar” en documento público que Verónica Alcocer era su esposa

3. Petro estalló contra Trump por incluirlo en la lista Clinton: “Acto de grosería, insulto a Colombia y una humillación”

4. Trump pone en la mira a los adoptados por estadounidenses: podrían ser deportados a pesar de llevar décadas en el país. Así es su drama

5. Julio César Triana deja en evidencia al petrismo y cuenta que tiene miedo a la derecha: “Debemos sacar al país de la desgracia”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CarrosMotorseguridad vial

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.