Twingo eléctrico: así luce la nueva versión de uno de los carros más queridos en Colombia

Renault presentará de manera oficial este auto el 6 de noviembre; sin embargo, se filtraron algunas imágenes de lo que ofrecerá en su cuarta generación.

5 de noviembre de 2025, 5:57 p. m.
El nuevo Twingo e-tech es la apuesta de Renault por tener una opción por menos de 20.000 euros en el viejo continente.
Fiel a su estilo y con unos faros inspirados en el legendario Twingo, la versión eléctrica debutará muy pronto. | Foto: Tomadas de la cuenta en X @Autoextragti / API

El Twingo es uno de los vehículos más queridos en Colombia y desde que llegó al país, en la década de los 90, se convirtió en un vehículo que impulsó el crecimiento de Renault en el país.

Renault Twingo eléctrico comenzaría su producción en 2026, según la marca.
El Renault Twingo Eléctrico estaría diseñado para costar, en Europa, menos de 20.000 euros, unos 92 millones de pesos. | Foto: Suministradas por Renault

Ahora, que está a punto de conocerse de forma oficial la cuarta generación de este auto que ha tenido diferentes versiones, se han filtrado las imágenes del que será uno de los vehículos en los que la firma francesa apoyará su oferta eléctrica de bajo costo.

Diseñado como un coche urbano sin concesiones, el Twingo E-Tech eléctrico se desarrolló en menos de dos años con el objetivo de alcanzar un precio de entrada inferior a 20.000 euros.

Como muestra de la ambición de Renault y Ampere por hacer la movilidad eléctrica más accesible, se une a la gama eléctrica junto con otros modelos: Renault 5 E-Tech eléctrico, Renault 4 E-Tech eléctrico, Megane E-Tech eléctrico y Scenic E-Tech eléctrico.

Capturando el espíritu de la primera generación del Twingo, el Twingo E-Tech eléctrico es un modelo totalmente eléctrico del segmento A basado en la plataforma AmpR Small, en una versión adaptada para la ciudad.

Original e ingenioso, responde a los retos actuales, maximizando la eficiencia y minimizando tanto su tamaño como su huella de carbono en comparación con otros vehículos de su clase.

El nuevo Twingo e-tech es la apuesta de Renault por tener una opción por menos de 20.000 euros en el viejo continente. | Foto: Tomadas de la cuenta en X @Autoextragti / API

Algunas distinciones del nuevo modelo que se revelará este 6 de noviembre

  • Capó inclinado: El parabrisas del Twingo E-Tech es una extensión de su capó inclinado, diseñado para una mayor eficiencia aerodinámica. El diseño general evoca la carrocería monovolumen del Twingo original. A su vez, promete un interior amplio y modular donde cada uno puede “crear su propio estilo de vida”.
  • Faros con un toque travieso: El carácter travieso y atractivo del Twingo se simboliza en sus líneas curvas, su frontal alegre y su mirada pícara. Es un coche con un estilo contemporáneo innegable, pero que no se toma demasiado en serio. Integrados a la perfección en la carrocería, los faros redondos Full LED y la parrilla sonriente —un guiño a la primera generación— presentan un acabado en negro brillante, para una apariencia sofisticada y técnica. Un diseño alegre y expresivo que se mantiene fiel al espíritu del Twingo original.
El auto guarda estrecha relación con su antecesor de primera generación que nación en la década de los 90. | Foto: Tomadas de la cuenta en X @Autoextragti / API
  • Parte trasera inconfundible: El estilo único del Twingo E-Tech eléctrico también se aprecia en los pilotos traseros semicirculares. Entre los faros destaca un nuevo emblema con tipografía exclusiva, que refleja la personalidad desenfadada y optimista del auto. La parte trasera rediseñada, inspirada en el primer Twingo, también presenta una luneta trasera redondeada que le confiere un aspecto divertido e inconfundible.
  • Personalidad llena de color: Pequeño por fuera, pero con un gran interior y una gran personalidad. Al Twingo siempre le ha encantado el color, y hoy sigue demostrándolo con creces. Brillante, vivaz y con mucha personalidad, atrae todas las miradas y alegra cada viaje.

