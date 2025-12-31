¿Qué pasa con la ciclovía este jueves festivo, primero de enero de 2026?

Una de las actividades más populares para realizar durante los domingos y festivos en Bogotá es la conocida ciclovía, la cual se activa por algunas de las principales vías de la ciudad entre 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.

La cilcovías e suspenderá este jueves, primero de enero. Foto: Colprensa- Cristian Bayona

Pese a esto, las autoridades de la capital tomaron una decisión sobre esta actividad para el próximo jueves, primero de enero, primer festivo de 2026.

Al respecto, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) le recordó a todos los bogotanos que este jueves no habrá servicio de la Ciclovía de Bogotá.

“Esta cita imperdible con la bicicleta y otros modos de movilidad alternativa, regresa el domingo 4 de enero de 2026, en sus horarios habituales de 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.”, indicó la entidad en un comunicado.

Recomendaciones para el tránsito y disfrute de la Ciclovía de Bogotá

Los funcionarios del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) que prestan servicios en la Ciclovía de Bogotá no solicitan elementos personales.

Los funcionarios del IDRD que prestan servicios en la Ciclovía de Bogotá no lo persuaden para que se desplace a lugares alejados.

Los funcionarios del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) que prestan servicios en la Ciclovía de Bogotá no solicitan en ningún momento que entregue la bicicleta o que se la preste por algún motivo.

Si usted identifica a personal con prendas institucionales del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) las cuales le ofertan cursos, promociones, elementos deportivos entre otros, verifique la veracidad de la información, ya que estas campañas no se realizan sin autorización del IDRD.

Habrá pico y placa el viernes 2 de enero de 2026

La Secretaría Distrital de Movilidad recordó que este viernes 2 de enero no habrá Pico y Placa con el fin de facilitar la movilidad de los capitalinos que quieran entrar o salir de la ciudad c on motivo de la llegada del Año Nuevo.

La ciclovía regresará el próximo domingo 4 de enero de 2026. Foto: Captura de pantalla tomada del portal idrd

La medida volverá a regir de forma habitual el próximo lunes 5 de enero cuando los vehículos particulares con placa terminada en 1, 2, 3, 4, y 5 podrán circular sin ningún problema.

En contraste, los carros cuya matrícula finalice en 6, 7, 8, 9 y 0 no podrán transitar entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.

Cuándo aplica pico y placa regional

En cuanto al pico y placa regional, este aplicará únicamente el lunes 12 de enero de 2026 en los nueve corredores de ingreso a Bogotá.

Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m. podrán ingresar los vehículos con placa terminada en número par, y entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., los vehículos con placa terminada en número impar.