¿Habrá pico y placa en Bogotá este viernes, 2 de enero de 2026?: viajeros, atentos a decisión de la Alcaldía de Bogotá

La Secretaría de Movilidad tomó medidas para facilitar el desplazamiento de los viajeros en época de principio de año.

Camilo Eduardo Castro Cetina

31 de diciembre de 2025, 5:33 p. m.
El lunes, 5 de enero de 2026, regresa el pico y placa a Bogotá.
Para la época de fin de año, las autoridades de Bogotá tienen estimado adelantar 200 operativos cada semana, enfocados en la prevención del exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol.

Pico y placa en Bogotá.
Según indicó la Secretaría de Movilidad, la entidad cuenta con un equipo cercano a las mil personas en vía, entre Agentes Civiles de Tránsito, Policía de Tránsito y Grupo Guía, que atenderán de manera oportuna cualquier novedad.

En el marco del Plan Navidad, hay 40 zonas priorizadas de alta aglomeración, como centros comerciales y corredores estratégicos, con el fin de garantizar orden, fluidez en la movilidad y evitar el mal parqueo.

Habrá pico y placa el viernes 2 de enero de 2026

La Secretaría Distrital de Movilidad recordó que este viernes 2 de enero no habrá Pico y Placa con el fin de facilitar la movilidad de los capitalinos que quieran entrar o salir de la ciudad c on motivo de la llegada del Año Nuevo.

La medida volverá a regir de forma habitual el próximo lunes 5 de enero cuando los vehículos particulares con placa terminada en 1, 2, 3, 4, y 5 podrán circular sin ningún problema.

En contraste, los carros cuya matrícula finalice en 6, 7, 8, 9 y 0 no podrán transitar entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.

La Secretaría de Movilidad ha definido los horarios y restricciones del pico y placa regional para este lunes festivo en Bogotá, buscando facilitar el regreso de miles de ciudadanos a la capital.
Cuándo aplica pico y placa regional

En cuanto al pico y placa regional, este aplicará únicamente el lunes 12 de enero de 2026 en los nueve corredores de ingreso a Bogotá.

Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m. podrán ingresar los vehículos con placa terminada en número par, y entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., los vehículos con placa terminada en número impar.

