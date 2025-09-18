Sepa cómo regirá el pico y placa en la ciudad de Medellín este viernes 19 de septiembre: evite multas

El pico y placa es una de las medidas más utilizadas en las principales ciudades, como es el caso de Medellín. Con esto se busca, entre otras cosas, optimizar la movilidad urbana y disminuir los inconvenientes de tráfico que suelen presentarse en las vías con mayor flujo.

Con esta regulación, además, se logra que los conductores reduzcan el tiempo perdido en trancones, lo que también repercute en una baja en los niveles de contaminación ambiental y contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la capital antioqueña.

Vigilancia del pico y placa en Medellín. | Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Para tal fin, se establecen horarios y días específicos en los que ciertos vehículos no pueden circular por algunas zonas, aunque existen corredores viales y sectores que están exentos de la norma.

El esquema funciona según el número de la matrícula: en el caso de los automóviles se tiene en cuenta el último dígito, mientras que para las motocicletas aplica el primer número.

Según la programación oficial de la Secretaría de Movilidad, la medida operará de la siguiente forma durante este viernes, 19 de septiembre:

Carros particulares: no podrán circular las placas terminadas en 3 y 4.

no podrán circular las placas terminadas en 3 y 4. Motocicletas: la restricción cobija a aquellas cuyo primer número sea 3 y 4.

la restricción cobija a aquellas cuyo primer número sea 3 y 4. Taxis: la prohibición será para los que tengan placas finalizadas en 2.

El horario fijado para vehículos particulares va de 5:00 a. m. a 8:00 p. m., mientras que para taxis inicia a las 6:00 a. m. y se extiende hasta las 8:00 p. m.

En lo que respecta a las vías libres de restricción durante este segundo semestre, se destacan el Sistema Vial del Río (autopista Sur y avenida Regional) en Medellín, así como la Avenida Las Palmas. También está excluido el corredor de la quebrada La Iguaná, entre las carreras 63 y 80, además de los cinco corregimientos de la ciudad.

Estas son las vías exentas de la medida del pico y placa en Medellín. | Foto: Tomada de Alcaldía de Medellín

Por otra parte, algunos automotores quedan exentos de la medida, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos. Entre ellos se encuentran los eléctricos, híbridos y los que funcionan con gas natural, siempre con matrícula vigente.