Suscribirse

Vehículos

Sepa cómo regirá el pico y placa en la ciudad de Medellín este viernes 19 de septiembre: evite multas

Las autoridades de tránsito vigilan de manera diaria el cumplimiento de esta medida que ayuda a regular el flujo vehicular en las principales vías.

Redacción Vehículos
18 de septiembre de 2025, 2:39 p. m.
El pico y placa cubre a Medellín y los demás municipios que integran el Valle de Aburrá
Vigilancia del pico y placa en la ciudad de Medellín. | Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

El pico y placa es una de las medidas más utilizadas en las principales ciudades, como es el caso de Medellín. Con esto se busca, entre otras cosas, optimizar la movilidad urbana y disminuir los inconvenientes de tráfico que suelen presentarse en las vías con mayor flujo.

Con esta regulación, además, se logra que los conductores reduzcan el tiempo perdido en trancones, lo que también repercute en una baja en los niveles de contaminación ambiental y contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la capital antioqueña.

Vigilancia del pico y placa en Medellín.
Vigilancia del pico y placa en Medellín. | Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Para tal fin, se establecen horarios y días específicos en los que ciertos vehículos no pueden circular por algunas zonas, aunque existen corredores viales y sectores que están exentos de la norma.

Contexto: Cuánto tiempo se ahorra un conductor si en lugar de manejar a 120 km/h lo hace a 140 km/h ¿Vale la pena arriesgar la vida?

El esquema funciona según el número de la matrícula: en el caso de los automóviles se tiene en cuenta el último dígito, mientras que para las motocicletas aplica el primer número.

Según la programación oficial de la Secretaría de Movilidad, la medida operará de la siguiente forma durante este viernes, 19 de septiembre:

  • Carros particulares: no podrán circular las placas terminadas en 3 y 4.
  • Motocicletas: la restricción cobija a aquellas cuyo primer número sea 3 y 4.
  • Taxis: la prohibición será para los que tengan placas finalizadas en 2.

El horario fijado para vehículos particulares va de 5:00 a. m. a 8:00 p. m., mientras que para taxis inicia a las 6:00 a. m. y se extiende hasta las 8:00 p. m.

Contexto: Prepárese para una nueva jornada del Día Mundial sin Carro: ¿es obligatorio?

En lo que respecta a las vías libres de restricción durante este segundo semestre, se destacan el Sistema Vial del Río (autopista Sur y avenida Regional) en Medellín, así como la Avenida Las Palmas. También está excluido el corredor de la quebrada La Iguaná, entre las carreras 63 y 80, además de los cinco corregimientos de la ciudad.

La medida del nuevo pico y placa en Medellín comenzará a regir este lunes 4 de agosto.
Estas son las vías exentas de la medida del pico y placa en Medellín. | Foto: Tomada de Alcaldía de Medellín

Por otra parte, algunos automotores quedan exentos de la medida, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos. Entre ellos se encuentran los eléctricos, híbridos y los que funcionan con gas natural, siempre con matrícula vigente.

Es importante advertir que los conductores que no cumplan con esta regulación se exponen a una multa establecida para 2025 corresponde a $711.750, junto con la inmovilización del vehículo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esposa del técnico que suena para Atlético Nacional confirmó negociaciones: “En manos de Dios”

2. Margarita Rosa de Francisco habló de las polémicas declaraciones de Petro sobre el feminismo: esto dijo

3. Dos soldados y un suboficial gravemente heridos tras combates con grupos ilegales en Antioquia y no han sido extraídos de la zona

4. Trump acusa a Putin de engañarlo y admite: “Me ha decepcionado”; lo culpa de bloquear la paz en Ucrania tras cumbre en Alaska

5. Estalla polémica: sugieren posible intervención de Donald Trump en el asesinato de Charlie Kirk

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pico y placa en MedellínPico y placa

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.