Tecnología automotriz inspira el desarrollo de los dispositivos móviles: baterías, punto en común de ambas industrias

“Los usuarios están comprando smartphones no solamente como elementos tradicionales o como por necesidad, que trabajan contigo en el día a día. Ya no es un lujo, ya no es una opción, ya es una idea del día a día. Entonces, con esa conciencia, Honor ha desarrollado no una, no dos, sino varias tecnologías que permiten que el dispositivo sea mucho más resistente, que sea creado para durar a lo largo del tiempo y, aun así, que no sacrifique por nada ningún otro elemento que también es importante para el usuario, como lo son la batería, la cámara, la pantalla y por supuesto, el diseño, que es algo extremadamente importante en el pasado. La resistencia de estar presente en todos esos elementos”, dijo Moheno refiriéndose a cómo los usuarios ahora son mucho más analíticos y contemplan diferentes variables a la hora de realizar una compra.