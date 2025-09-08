Volkswagen Polo celebró 50 años de historia con un video cargado de adrenalina y anticipando la nueva versión eléctrica

Uno de los modelos emblemáticos de Volkswagen, el Polo, celebró su aniversario número 50 con un video que deja ver cómo ha evolucionado este vehículo a lo largo de cinco décadas de historia.

En el clip, el Polo R WRC y el Polo R Supercar, con la decoración Harlekin elegida por los aficionados, así como el eléctrico Polo RX1e, demuestran sus habilidades de drifting.

El encargado de llevar al límite estos ejemplares fue el piloto sueco Johan Kristoffersson en lugares inusuales de la planta de Polo en Sudáfrica. Incluso, el campeón del mundo de Rallycross se vio sorprendido por la aparición de un invitado especial sobre el final, la nueva versión eléctrica de este modelo que será presentada en Alemania.

Durante el clip se ven los modelos que en el pasado marcaron la historia de este popular vehículo. | Foto: Volkswagen

El Polo no solo es uno de los modelos más conocidos de la marca, sino también uno de los más exitosos gracias a que ha conseguido numerosos títulos en los Campeonatos Mundiales de Rally y Rallycross.

Ahora, la leyenda regresa con un estilo espectacular: Volkswagen presenta el Polo R WRC y el Polo R Supercar de la colección Volkswagen Classic, junto con el Polo RX1e totalmente eléctrico como vehículo invitado del equipo de carreras KMS.

“En nuestras comunicaciones sobre el aniversario del Polo, no solo queremos mirar atrás, sino también hacia adelante y generar entusiasmo por la marca Volkswagen. Por eso, decidimos mostrar deliberadamente el estreno del ID. Polo de una forma espectacular y sorprendente. Este vídeo representa todo lo que define al Polo: un auto pequeño capaz de grandes cosas y con la mirada puesta en el futuro”, señaló Jens Katemann, director de Comunicación de la marca Volkswagen y Brand Group Core.

Al final del clip, el legendario modelo le dio la bienvenida a la nueva familia eléctrica, el Polo. | Foto: Volkswagen

En el video, el sueco Johan Kristoffersson se sienta al volante, y enseguida se aprecia que las maniobras espectaculares son su fuerte: el siete veces campeón del mundo de Rallycross de la FIA y dos veces campeón de la Gymkhana Grid dirige con destreza los potentes vehículos de tracción total en derrapes precisos en una amplia variedad de situaciones.

“El rodaje fue un verdadero placer. Fue una experiencia fantástica conducir los deportivos Polo uno tras otro y llevarlos al límite; sus personalidades son diferentes, pero todos rindieron igual de bien”, dijo Kristoffersson, actual mejor piloto del Campeonato Mundial de Rallycross de la FIA.

Los dos modelos Polo más antiguos de la quinta generación lucen una decoración especial: creada por el reconocido diseñador Sean Bull, rinde homenaje al Polo Harlekin, el modelo de culto. En abril, se pidió a los aficionados que eligieran uno de cuatro diseños y, en una votación online, se eligieron los colores clásicos del Harlekin: Amarillo Ginster, Rojo Flash, Pistacho y Azul Chagall. Junto con los numerosos elementos de competición, los vehículos son realmente atractivos.

Al final, el vídeo de drifting aparece el futuro sucesor totalmente eléctrico: el nuevo ID. Polo recibe la bienvenida de sus predecesores deportivos y se convierte en el nuevo miembro de la familia Polo

¿Qué carros aparecen en el video?

El VW Polo R WRC participó en el Campeonato Mundial de Rallyes de la FIA (WRC) desde 2013. El auto, basado en el Polo de quinta generación, contaba con un motor turboalimentado de 1.6 litros y 232 kW (315 CV) y tracción total. Cuatro títulos consecutivos de pilotos con Sébastien Ogier y Julien Ingrassia, así como cuatro títulos de fabricantes, lo convirtieron en el coche de rally más exitoso de su época.

Los vehículos fueron conducidos por el experimentado piloto de carreras Johan David Kristoffersen. | Foto: Volkswagen