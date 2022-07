Agua con limón: cómo consumirla para reforzar el sistema inmune y reducir el estreñimiento

El limón es una fruta cítrica que tiene múltiples beneficios, ya que es rica en vitamina C, siendo un antioxidante que contribuye con la pérdida de peso y mejorar la digestión. De acuerdo con el portal Tua Saúde, este alimento tiene aceites esenciales en su cáscara, haciéndolo particular en su olor.

Entre los grandes beneficios que tiene el limón, es que ayuda a prevenir el estreñimiento, contribuye en la pérdida de peso, y en el fortalecimiento del sistema inmunológico. No solo esto, es un alimento que al ser fuente de vitamina C ayuda a la regeneración de tejido y a la producción de colágeno. También previene los cálculos renales y la anemia mientras contrarresta enfermedades terminales como el cáncer por sus “compuestos bioactivos”, explica.

¿Qué es el estreñimiento?

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, explica que el estreñimiento es la dificultad que tiene una persona para evacuar.

En su portal, indica que se puede prevenir teniendo una dieta balanceada; bebiendo la suficiente agua para mantener el cuerpo hidratado; haciendo de manera frecuente ejercicio y consumiendo laxantes, lo anterior, si es por recomendación médica.

Por su parte, la Clínica Mayo, explica que el estreñimiento crónico “se caracteriza por las deposiciones poco frecuentes o la dificultad para evacuar, lo que se manifiesta durante varias semanas o más”, siendo el estreñimiento ocasional, más común de lo que parece, ya que son muchas las personas que lo pueden padecer.

Foto referencia de estreñimiento. - Foto: Getty Images

Los principales síntomas del estreñimiento son:

El sobreesfuerzo para evacuar.

Evacuar menos de tres veces la semana.

Tener una sensación de que no se puede evacuar de manera completa ni rápida.

Es importante señalar que la principal causa del estreñimiento es cuando las heces tienen un movimiento lento en el tracto digestivo y no se pueden eliminar del recto de manera fácil, por lo que se endurecen.

Por esto, el agua de limón puede ayudar a combatir el estreñimiento, indica el portal Salud 180, que precisa que tras su consumo, el resultado se puede ver reflejado por lo menos de 5 a 7 días.

¿Cómo consumir agua de limón para fortalecer el sistema inmune?

MedlinePlus explica que el sistema inmune es el que “protege al organismo de sustancias posiblemente nocivas, reconociendo y respondiendo a los antígenos”.

Así mismo, señala que la inmunidad innata son aquellas defensas con las que cada persona nace y que protegen al organismo de cualquier antígeno. Se pueden observar a través de la tos, las lágrimas, la mucosidad, entre otros.

Por lo tanto, la inmunodeficiencia primaria debilita el sistema inmunológico, por lo que aparecen infecciones de manera más rápidas. En este caso, algunas personas no tienen inmunidad innata, sino que no nace con algunas “de las defensas inmunitarias del cuerpo o con un sistema inmunitario que no funciona correctamente, y eso las hace más vulnerables a los gérmenes que pueden provocar infecciones”, explica

El té de canela y limón ofrece propiedades para las personas que quieren bajar de peso. - Foto: Getty Images

No obstante, para tener un sistema inmune fuerte, la entidad de investigación estadounidense subraya que se deben tener buenos hábitos de higiene, y una alimentación sana que puede contribuir a la no aparición de infecciones. Además, es importante cumplir con un horario regular de sueño, que contribuirá en la restauración del cuerpo y renovación del cerebro.

Por lo tanto, el limón al ser una fruta rica en vitamina C, ayuda al fortalecimiento del sistema inmune protegiéndolo de algunas infecciones.

Por esto, el portal Salud 180 asegura que con una taza de agua tibia y con el zumo de medio limón, se podrán ver los beneficios que tiene esta bebida en el organismo, por lo que recomienda consumir en los primeros 7 días, dos cucharadas de jugo de limón, aumentando posteriormente su ingesta.