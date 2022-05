Alimentos vegetales que protegen la piel del sol

Ante los días soleados y la alta exposición a los rayos ultravioleta los expertos aconsejan una buena alimentación para evitar los daños en la piel, pues además de la vitamina D, la cual es muy conocida por sus beneficios, las vitaminas C, E, B3 y A también son importantes para mantener la salud del órgano más grande del cuerpo.

Según Marina Diana Pérez, profesora colaboradora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC, señala sobre la importancia de los alimentos de origen vegetal para el cuidado de la piel, “las frutas, las verduras, las legumbres y los frutos secos son alimentos con vitaminas como la C y la E, polifenoles y ácidos fenólicos que contribuyen a la defensa oxidante de la piel frente a agentes externos como el daño inducido por la radiación ultravioleta (UV)”, en palabras que recoge Niusdiario.

Según un estudio publicado en la revista Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics (2022), ha evidenciado que una ingesta de vegetales, aceite de oliva y legumbres “se correlaciona con un menor daño en la piel provocado por la exposición prolongada a radiación ultravioleta”, así lo señala Niusdiario que cita el mencionado estudio.

De acuerdo al estudio, frutas como el mango, el melón, la naranja, el tomate, la granada, el maracuyá y las uvas, contienen compuestos bioactivos como la vitamina C, “el α-tocoferol (vitamina E), betacarotenos, polifenoles y ácidos fenólicos, que promueven la defensa oxidante de la piel”, explica el portal Niusdiario.

Expertos también señalan que la principal causa de cáncer de piel son los rayos ultravioleta, debido a que generan radicales libres que causan estragos en la piel. Un buen aliado para el cuidado de la piel es una buena dieta de alimentos ricos en antioxidantes.

La zanahoria es rica en betacaroteno. Este nutriente también se encuentra en vegetales de color naranja como la calabaza, melón, albaricoque, mango.

“Este nutriente esencial es clave para la reparación de los tejidos celulares”, explica Mejor con salud. Según un estudio publicado en Journal of Cosmetic Dermatology, el betacaroteno fortalece la dermis y reduce el impacto negativo del sol.

La piel es el órgano más extenso del cuerpo y, por estas razones es uno de los más importantes. Por ello es importante protegerla del sol, pues es una barrera protectora del organismo interno ante el medio que lo rodea, señala el portal Mejor con salud.

La piel está expuesta de forma directa a las toxinas y a la radiación, el mencionado sitio web añade que “tiende a sufrir algunas agresiones que, con el tiempo, pueden conducir a graves problemas de salud. Si bien a través de sus poros se pueden obtener algunos beneficios de la luz solar, la exposición prolongada a estas ondas genera quemaduras, imperfecciones y algunas enfermedades.

Otro alimento que recomiendan los expertos son los vegetales de hojas verdes, debido a que contienen antioxidantes que están asociados con la prevención del cáncer de piel y las arrugas.

También contiene betacaroteno, además de ácido fólico y vitamina E. “Eso permite que mejore la actividad celular y crea una capa protectora contra los rayos UV del sol”, señala Mejor con salud.

En Alimente señalan que las frutas y vegetales rojos contienen un alto contenido en licopeno, el cual es un carotenoide que es un potente antioxidante, que sirve para proteger la piel de la agresión “provocada por los radicales libres, las quemaduras solares y las manchas”.

Frutas y hortalizas naranjas, la papaya, la zanahoria, la calabaza, contienen betacarotenos, que se destacan por su labor antioxidante, debido a esto “ralentizan el proceso de envejecimiento, mejorando la calidad de la piel, y ayudan a combatir los radicales libres proyectados por el sol”, indica Alimente.