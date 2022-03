Arrugas en el rostro: estas son las expresiones faciales que más las provocan

Se debe consultar a un especialista antes de aplicar elementos nuevos en la piel para no agravar afecciones preexistentes.

La piel cambia con la edad. Se pone más delgada, pierde grasa y ya no se ve tan lisa como antes. Elementos en el ambiente, como la luz ultravioleta (UV) del sol, pueden hacer que la piel se vuelva menos elástica y aparezcan las arrugas.

Según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos, la fuerza de la gravedad también puede causar que la piel se afloje y se arrugue. Ciertos hábitos, como fumar, también pueden arrugar la piel.

Así mismo, el medio británico BBC explicó que existen algunas expresiones que suelen ocasionar más arrugas que otras. Por ejemplo, al sonreír o fruncir el ceño se forman pliegues temporales que solo aparecen cuando se realiza la mueca. Sin embargo, con el pasar del tiempo, dichas arrugas se vuelven permanentes.

El ceño fruncido estimulará las arrugas de la frente, en cambio, el sonreír, producirá estos pliegues en la piel de los ojos y en la boca.

Además, la mueca que puede ser más perjudicial para la aparición de arrugas, es aquella que se realiza cuando hay miedo o sorpresa. Es decir, aquella expresión que se realiza, por ejemplo, cuando alguien cae al suelo de imprevisto.

Existen múltiples remedios o trucos con los que es posible aminorar las arrugas o las líneas de expresión. Entre ellos, hay que tener en cuenta entre las principales recomendaciones de los expertos de la piel, así como de los maquilladores, el nunca saltarse el proceso de limpieza, tanto antes de salir de la casa o en la mañana, como antes de acostarse.

Con estas rutinas, se retiran las impurezas y el exceso de sebo que se forma sobre todo en las pieles grasas, y se prepara la piel para ser hidratada con alguna crema o producto recomendado por los dermatólogos, siendo así este el segundo truco.

Con respecto a la hidratación de la piel, es importante disponer de un hidratante apto para cada tipo de piel, que se deberá aplicar con un suave masaje sobre el rostro.

También, es indispensable protegerse del sol. Teniendo en cuenta que los estudios científicos han demostrado que el 80 % del envejecimiento prematuro de la piel se debe a la exposición a la radiación solar sin protección.

Por otro lado, es probable que los factores genéticos incidan en qué tan pronto aparecen las arrugas y hay algunos malos hábitos que pueden incidir en un envejecimiento prematuro y a los que se les debe prestar atención. Entre ellos, según el portal Mejor con Salud, están:

1. No dormir suficiente: dormir pocas horas provoca ojeras, pero además afecta la belleza de la piel. Las células de la epidermis tienen un ritmo circadiano, al igual que el sueño, de manera que si la persona no duerme lo suficiente esas células no se pueden reparar de todas las afectaciones generadas a lo largo del día.

2. Exceso de azúcar: cantidades elevadas de azúcar en la dieta pueden resultar muy perjudiciales no solo para la salud, sino también para la piel, asegura un artículo publicado en el medio digital estadounidense Business Insider.

3. Abusar del maquillaje: el maquillaje permite lucir una mejor piel; sin embargo, su uso excesivo acarrea consecuencias negativas para la salud cutánea, según afirma un estudio realizado por la Universidad de Salento (Italia).

4. No alimentarse bien: dentro de los hábitos que envejecen está la mala alimentación. Los nutrientes que se obtienen de los alimentos son esenciales para tener una piel saludable y joven por más tiempo.