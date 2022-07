Avena en ayunas: sus beneficios para regular el colesterol y triglicéridos

En la alimentación la avena tiene un lugar especial por todos los nutrientes que le aporta al organismo y los beneficios que este alimento genera a la salud.

De acuerdo a la National Library of Medicine National Institutes of Health, este cereal reduce el consumo de calorías, “esto porque tiene un efecto saciante, en comparación de otros cereales fabricados a base de trigo o maíz”, explican en el portal Salud 180.

Cuando se consume avena, en cualquiera de sus presentaciones, el cuerpo absorbe sus vitaminas y sus proteínas. Sin embargo, desde el mismo centro médico se advierte que no hay una preparación que potencie sus cualidades y dependerá de cada persona elegir la mejor forma en la que pueda consumirla.

Según un estudio del Instant Oatmeal Increases Satiety and Reduces Energy Intake Compared to a Ready-to-Eat Oat-Based Breakfast Cereal: A Randomized Crossover Trial, el cual fue publicado en National Library of Medicine National Institutes of Health, el consumo regular de hojuelas de avena tiene un efecto antihipercolesterolémico. Esto significa que elimina el exceso de colesterol de la sangre.

Además, tiene un efecto detox, pues contribuye a la estimulación de lecitina en el hígado, favoreciendo la expulsión de toxinas en el organismo.

Según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “las hojuelas de avena tienen un efecto antihipercolesterolémico, es decir, elimina el colesterol de la sangre (limpia la grasa que se acumula en las paredes de las arterias)”, en palabras que recoge Salud 180.

En Mejor con salud indican que la fibra soluble (beta-glucano) “inhibe la tasa de absorción de las grasas en el tracto intestinal”, por lo tanto estas no pasan a la sangre y tampoco permanecen en el cuerpo.

Además, las avenantramidas tienen una acción antioxidante, la cual genera beneficios para el organismo como la acumulación de radicales libres.

El aporte de minerales, antioxidantes y vitaminas que contiene el agua con avena, ayudan para prevenir el envejecimiento prematuro de las células.

Ingredientes

1 taza de avena (100 g).

7 tazas y media de agua (750 ml).

Preparación

En una olla se debe calentar el agua.

Cuando el agua llegue a su punto de ebullición, añadir la avena.

Dejar cocer el cereal durante unos minutos, hasta que esté tierno.

Filtrar el contenido, pero sin desechar el líquido de cocción.

Apagar el fuego y dejar enfriar a temperatura ambiente.

Esta bebida se puede endulzar con vainilla o un poco de miel.

Beber a lo largo del día, a menudo, para obtener todos sus beneficios.

De acuerdo con algunos estudios, “la avena tiene un efecto antihipercolesterolémico, lo cual significa que ayuda a reducir los niveles de LDL y triglicéridos, por lo que también contribuye a disminuir la placa de las arterias”, así lo indica el portal Gastrolab.

Gracias al aporte de antioxidantes y betaglucanos en la avena, los cuales ayudan a combatir la oxidación celular, estos contribuyen para “regular la presión arterial y a combatir la inflamación, que en consecuencia también previene las enfermedades cardiovasculares”.

En Gastrolab también explican otra preparación que se puede hacer con avena para regular el colesterol y triglicéridos.

Ingredientes

1/2 taza de hojuelas de avena.

500 mililitros de agua.

1 rama de canela.

Preparación

Servir las hojuelas de avena en un recipiente, posteriormente hay que añadir el agua y la rama de canela, mezclar, tapar y dejar en un lugar fresco reposando durante toda la noche. Para finalizar se debe colar y mezclar, de esta forma queda lista para consumirse. La recomendación que hacen en Gastrolab es tomarla sin endulzar.

Esta bebida es mejor tomarla en ayunas. Se puede hacer diario “por al menos una semana y beber el agua de forma regular”, aconsejan en Gastrolab.