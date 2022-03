Bicarbonato de sodio con limón: por esto no se debe utilizar para piel y dientes

El bicarbonato de sodio se obtiene al combinar moléculas de carbono, sodio, hidrógeno y oxígeno, cuya fórmula es NaHCO3 y también es conocido como bicarbonato de soda, sal de vichy, hidrógeno carbonato de sodio y carbonato ácido de soda.

Es de color blanco y textura cristalina, proveniente de un mineral conocido como natrón. Además, es una sustancia que se usa día a día con diferentes fines en la cocina, como desodorante natural, para eliminar manchas en la ropa, entre otras.

Adicionalmente, si al bicarbonato se le agrega limón se obtiene una mezcla alcalinizante y se utiliza para desintoxicar el organismo y perder peso. Es utilizado para exfoliar la piel y darle luminosidad pues, según la doctora en Química de la University College of Dublin, Laura González Islas, en conversación con Vogue, combinar de dos a siete cucharadas de bicarbonato con agua y frotar la mezcla en rostro, codos, rodillas o pies, con movimientos circulares, para luego retirar la mezcla con agua fría, ayuda a eliminar las células muertas de la piel.

Asimismo, la revista estadounidense explicó que otro uso de esta sustancia es para reducir las arrugas, pero se deben realizar las mascarillas de bicarbonato con otros ingredientes como aceite de coco, miel o aceite oliva para que surja efecto.

No obstante, el uso del bicarbonato no está exento de riesgos y, aunque se reconocen los efectos exfoliantes de este compuesto, publicaciones médicas como la de Healthline recomiendan evitar totalmente su uso en la piel por tres razones principales:

1. El bicarbonato es un químico que neutraliza el ácido y eso puede ocurrir con la piel, más si se usa con frecuencia, ya que podría eliminar la capa protectora de aceite de la piel, alterar el pH y las bacterias naturales que hay en esta para prevenir las infecciones como el acné.

2. El bicarbonato puede irritar la piel, pues muchas personas no saben que son alérgicas a este químico y no lo descubren hasta que aplican la mezcla en la piel.

3. El uso excesivo del bicarbonato como exfoliante puede enrojecimiento, sequedad en la piel, brotes y ardor. Por tal razón, la Academia Estadounidense de Dermatología recomienda que hay que esperar varios días entre cada exfoliación para que esto no suceda.

El bicarbonato también es utilizado para blanquear las axilas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por otro lado, el bicarbonato es utilizado para blanquear los dientes, pero esto podría desgastar el esmalte de los dientes luego de un periodo prolongado de uso. Por tal razón, la recomendación es, después de lavar los dientes, aplicar el bicarbonato en el cepillo de dientes y volver a lavar; esto se debe realizar esporádicamente, máximo una vez al mes.

También se cree que se puede utilizar el bicarbonato de sodio para disminuir el mal aliento y la recomendación es diluir un poco de bicarbonato en agua, mojar el cepillo dental y lavarse la boca y la lengua, pero sin incluir los dientes para evitar que el esmalte del diente se desgaste.

Sobre la misma línea, un grupo de científicos de la Universidad de Augusta, en Estados Unidos, reveló que una dosis diaria de bicarbonato podría reducir la inflamación de las articulaciones, pues el bicarbonato estimularía el bazo y por tal razón se generaría una reducción en las inflamaciones.

No obstante, Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, recomienda no usar bicarbonato de sodio por más de dos semanas a menos que un médico lo indique y señala en su página web que no hay que administrar bicarbonato de sodio a niños menores de 12 años de edad.

De igual manera, explicó que los efectos secundarios de este medicamento no son comunes, pero podrían presentarse como sensación de sed, retortijones o gases y, sobre la misma línea, hay que señalar que el bicarbonato aumenta la cantidad de sodio en el cuerpo.