Botox casero con clara de huevo para eliminar arrugas: así se prepara

Existen diferentes opciones para mejorar la apariencia de la piel. Hay quienes recurren a cremas, lociones, tratamientos estéticos o cirugías. Asimismo, hay quienes eligen las mascarillas caseras para lucir un rostro más joven.

En caso de seleccionar esta última opción es importante consultar previamente a su aplicación a un dermatólogo, para evitar complicaciones o contraindicaciones en la salud de la piel.

Según indica el portal web de belleza E-consejos la clara de huevo tiene efectos positivos para la salud de la piel. Dentro de estos se encuentra que ayuda a disminuir las ojeras, hidratar y tonificar la piel y controlar la piel grasosa, explica el sitio.

Para aprovechar sus propiedades E-consejos recomienda preparar una mascarilla de clara de huevo y miel para cuidar el rostro. Las instrucciones son las siguientes:

Ingredientes

1 clara de huevo.

1 cucharada de miel.

Procedimiento

En un recipiente añadir la miel y batir. Agregar la clara de huevo poco a poco mientras se bate. Batir hasta obtener una pasta. Limpiar y secar el rostro antes del procedimiento. Preferiblemente con una brocha aplicar la pasta en la cara. Dejar actuar por 15 minutos. Enjuagar con agua tibia.

Otra opción para preparar la mascarilla con clara de huevo es mezclándola con las propiedades del pepino, el cual también es utilizado para el cuidado de la piel-

Ingredientes

1 pepino.

1 clara de huevo.

Procedimiento

Pelar el pepino. Cortarlo en trozos y triturarlo. Batir la clara de huevo. Añadir al pepino triturado. Revolver muy bien. Limpiar y secar el rostro antes de la aplicación. Aplicar la mezcla en la cara. Dejar actuar por 20 minutos. Enjuagar con agua tibia.

¿Por qué salen las arrugas?

El colágeno es un componente que se escucha frecuentemente en el mundo de la belleza y los temas relacionados con esa área. Se conoce que hay suplementos, cápsulas y diferentes formas de obtenerlo comercialmente. Sin embargo, pocas personas saben que realmente esta proteína la produce el cuerpo humano; solo que con el paso del tiempo su producción disminuye, permitiendo la aparición de las arrugas.

“Las arrugas generalmente no son motivo de preocupación, a menos que aparezcan a una edad temprana. Consulte con su proveedor de atención médica si cree que su piel se está arrugando más rápido de lo normal para alguien de su edad o si le gustaría considerar tratamientos cosméticos para las arrugas normales del envejecimiento. Un especialista en la piel (dermatólogo) o un cirujano plástico puede discutir opciones de tratamiento quirúrgicas y no quirúrgicas con usted”, indica Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Las líneas de expresión, las denominadas “patas de gallo” y la flacidez son evidentes cuando se entra en la etapa de la vejez. Para algunos es un dolor de cabeza, pero para otros es algo natural. Lo cierto es que un estilo de vida saludable es clave para evitar su aparición prematura.

“Si bien la genética es la que determina principalmente la estructura y la textura de la piel, la exposición solar es una de las causas principales de la aparición de arrugas, en especial, en las personas de piel clara. Los contaminantes y el tabaquismo también contribuyen a la aparición de arrugas”, detalla Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

Botox

Según los expertos de Mayo Clinic las inyecciones de bótox funcionan de la siguiente forma: “Bloquean determinadas señales químicas de los nervios, principalmente las señales que hacen que los músculos se contraigan. El uso más frecuente de estas inyecciones es relajar temporariamente los músculos faciales que causan arrugas en la frente y alrededor de los ojos”.

La aplicación de esta toxina se realiza a través de una aguja muy fina en el músculo del área a la cual se le va a realizar el tratamiento. El bótox solo debe ser aplicado por profesionales.