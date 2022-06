Bruxismo o rechinamiento de dientes: los mejores remedios naturales para aliviarlo

El bruxismo, también conocido como rechinamiento de los dientes, se produce cuando se aprietan fuertemente los dientes superiores con los inferiores y además, se mueven de atrás hacia adelante de forma inconsciente. Por lo general, los dientes rechinan con más frecuencia en la noche, pero esto puede dar también en el día.

De acuerdo con Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, algunas personas no presentan síntomas; sin embargo, el bruxismo puede llegar a causar dolor en la mandíbula y oído, problemas en la articulación temporomandibular, dolor de cabeza, ansiedad, tensión, sensibilidad dental al frío, el calor y los alimentos dulces, insomnio y en la mayoría de casos acarrea graves problemas de desgaste dental.

Ahora bien, cuando esta patología no se corrige a tiempo, suele desembocar en otras patologías o alteraciones articulares que puede llegar a producir trismo, un síntoma que dificulta y limita la correcta apertura de la boca, e incluso, puede llegar a generar una contractura muscular muy dolorosa.

Las causas del rechinamiento de los dientes no son claras y no hay investigaciones que evidencien el por qué se produce esta patología; no obstante, el factor que la desencadena es el estrés, la falta de una dieta saludable, la postura, los malos hábitos de sueño y la alineación inadecuada de los dientes.

¿Cuáles son los tratamientos para el bruxismo?

Según Tu Canal de Salud de España, un especialista en articulación témporo mandibular es la persona encargada de realizar el diagnóstico y definir el tratamiento adecuado tras una valoración física y psicológica. Cabe mencionar que los tratamientos están principalmente orientados a reducir el rechinamiento de los dientes, prevenir el desgaste del esmalte, eliminar el mal olor y evitar posibles daños permanentes en la mandíbula. Estos son algunos procedimientos que pueden tratar esta patología:

Férulas de descarga: Este es el tratamiento más común cuando se trata del bruxismo de predominio nocturno. Se trata de la colocación de una férula de descarga, es decir, una prótesis ajustada en la dentadura del paciente, que se debe dejar durante las horas de sueño. La función principal de este tratamiento es relajar y reconocer la articulación témporo mandibular para evitar el rechinar de los dientes y el desgaste del esmalte.

Rehabilitación protésica: Cuando esta patología ya está muy avanzada y hay una disminución de dimensión vertical que afecta considerablemente la articulación tempo mandibular, se aconseja una rehabilitación protésica con piezas dentales para recuperar la posición articular.

Esta patología puede causar dolor en la mandíbula y oído, problemas en la articulación temporomandibular, estrés, dolor de cabeza y sensibilidad dental al frío. - Foto:

Bótox: La Clínica Ferrus Bratos, especializada en salud dental, asegura que este tratamiento es específico para personas con bruxismo severo. La Clínica Ferrus Bratos, especializada en salud dental, asegura que este tratamiento es específico para personas con bruxismo severo. Se trata de infiltraciones de bótox que puede ayudar a relajar la musculatura facial y mandibular.

Cirugía maxilofacial: Este es el último recurso para corregir el bruxismo, debido a su complicación y el proceso de recuperación posterior.

A pesar de estos tratamientos, el bruxismo se tienden a tratar con buenos hábitos de salud y ejercicios prácticos desde casa. La clínica anteriormente mencionada da a conocer algunas medidas que puede incluir en su rutina para tratar esta patología:

Aplique hielo y calor húmedo en la mandíbula para calmar el dolor.

No mastique chicle.

Realice estiramiento de los músculos de la boca.

Reduzca la actividad a partir del atardecer. Esto permite que los músculos no estén tensionados durante la noche.

Se aconseja descansar el cuerpo entre 60 y 90 minutos antes de ir a dormir.

Evite las preocupaciones antes de acostarse, para ello puede utilizar la meditación como una medida de relajación.