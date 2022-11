Café: así se debe consumir si se tiene el colesterol alto

El colesterol es una sustancia cerosa que se encuentra en la sangre y es necesaria para la formación de células sanas. Además, esta sustancia es utilizada para la fabricación de hormonas como el estrógeno y la testosterona.

La Fundación Española del Corazón informa que la mayor parte del colesterol se produce en el hígado, aunque también puede ser obtenido a través de algunos alimentos, los cuales, si se comen en exceso, ocasionan quebrantos de salud.

Cuando se consume gran cantidad alimentos ricos en colesterol, se acumula en las arterias, lo que es el punto de comienzo de algunos problemas del corazón y del flujo sanguíneo, según Kaiser Permanente, uno de los principales proveedores de atención médica de Estados Unidos.

Por lo anterior, es necesario revisar periódicamente el nivel de colesterol en la sangre, debido a que no suele manifestar síntomas, por lo que es una afección silenciosa y para disminuir sus niveles es importante acudir a recomendaciones médicas.

Así mismo, es importante llevar una dieta balanceada y realizar ejercicio físico diariamente para que las repercusiones en el sistema cardiovascular no sean graves. También, existen algunos ingredientes que se pueden consumir de una forma específica para mantener a raya el colesterol en la sangre.

Este es el caso del café, el cual, tiende a subir a los niveles de colesterol si se consume en exceso debido a que contiene aceites naturales que pueden elevar esta sustancia en la sangre.

Según la nutrióloga Fabiola López Bautista de la Ciudad de México, citada por el portal Salud180, lo mejor es preparar café en la cafetera, preferiblemente, con filtros de papel que permitan que pasen menos de dichos aceites a la bebida que se va a consumir.

También se aconseja no agregar azúcar o crema, pues repercuten, no solo en los niveles de colesterol, sino en los niveles de glucosa o afectar otras funciones del cuerpo. Además, lo mejor es no acompañarlo con bollería, ya que se pueden tener las mismas consecuencias.

Los niveles elevados de colesterol pueden ocasionar problamas cardiovasculares. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Además de consumir el café de esta forma, el portal especializado Cuídate Plus listó una serie de alimentos que contribuyen a mantener los niveles adecuados de colesterol. Estos son:

1. Cereales integrales: contienen la mayor parte de fibra, controlando la absorción de grasas y saciar el hambre, lo que permite que los niveles de colesterol mejoren. Entre estos se puede encontrar el pan, el arroz o la pasta en sus versiones integrales.

2. Legumbres: el portal Nutrición y Farmacia reveló que “las legumbres tales como soja, lentejas, arvejas, aportan un buen nivel de proteína vegetal y fibra, aumentando el HDL (colesterol bueno) y disminuyendo el Colesterol malo (LDL)”

3. Aguacate: el aguacate es rico en ácido oleico, que ayuda a controlar los niveles de colesterol, además, de servir como tratamiento complementario contra posibles tumores debido al mejoramiento del sistema inmunológico.

4. Frutos secos: las grasas que contienen los frutos secos se consideran saludables, es decir, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Mayo Clinic aseguró que estas grasas “ayudan a disminuir los niveles de colesterol LDL, bajan los triglicéridos, disminuyen la coagulación de la sangre y mejoran la salud de los vasos sanguíneos”.

5. Verdura: las verduras de hoja verde son buenas para reducir el colesterol malo. Entre ellas están las espinacas, las cuales favorecen la expulsión de esta sustancia a través de las heces. Otra verdura que puede ayudar es el brócoli.