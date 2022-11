Cáncer: este alimento común podría causarlo

El cáncer es una enfermedad crónica que ocurre por mutaciones en el ADN de las células. Dentro de este, se encuentran las instrucciones para que la célula funcione correctamente. Cuando hay cambios, se generan errores en las indicaciones y las células se convierten en células cancerosas.

Esta enfermedad puede iniciar en un órgano y diseminarse a otros órganos. Por ejemplo, “el cáncer de pulmón comienza en los pulmones y se puede diseminar a los ganglios linfáticos o a otros órganos del cuerpo, como el cerebro. A su vez, el cáncer originado en otros órganos se puede diseminar a los pulmones. Cuando las células cancerosas se diseminan de un órgano a otro, se le llama metástasis”, detallan los Centros para el control y la prevención de enfermedades.

Además, los expertos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) explican que el cáncer puede causar diferentes síntomas, dependiendo de donde se origine o si se ha diseminado a otras partes del cuerpo.

Algunos tipos de cáncer no presentan síntomas, sino cuando están en una etapa avanzada. Por eso, es importante realizar exámenes médicos regulares y prestar atención a cualquier cambio en el cuerpo.

Asimismo, es oportuno señalar que son muchos los factores que pueden provocar la aparición de un cáncer y uno de estos es la alimentación. En esta línea, según Nutrición de la Escuela T. H. Chan de Salud Pública de la Universidad de Harvard, hay un producto en especial que aumenta el riesgo de padecer esta enfermedad.

Con respecto a lo anterior, la tocineta es uno de esos alimentos que gozan de un gran sabor y es muy consumido a nivel general. Sin embargo, la ingesta desmedida de este producto tan común en las familias colombianas y de diferentes partes del mundo puede generar el desarrollo de alguna clase de cáncer.

Factores de riesgo del cáncer de colon

Los Centros para el control y prevención de enfermedades (CDC) explican que con el envejecimiento se incrementa el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal. Adicionalmente, existen dos tipos de factores de riesgo, unos relacionados con afecciones de salud y otros con el estilo de vida que se tenga.

Salud:

Enfermedad inflamatoria intestinal como la enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa.

Antecedentes personales o familiares de cáncer colorrectal o de pólipos colorrectales.

Síndromes de origen genético como poliposis adenomatosa familiar (FAP) o cáncer colorrectal hereditario no poliposo (síndrome de Lynch).

Estilo de vida:

Sedentarismo o poca realización de actividad física.

Alimentación carente en frutas y verduras.

Alimentación carente en fibra y rica en grasas, o rica en carnes procesadas.

Sobrepeso y obesidad.

Consumo de alcohol.

Tabaquismo.

Los expertos de Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos confirma que una dieta poco saludable puede incrementar el riesgo de padecer esta enfermedad. “Lo que usted come puede jugar un papel en el riesgo de padecer este tipo de cáncer. El cáncer de colon puede estar asociado con una dieta rica en grasas, baja en fibra y un consumo alto de carnes rojas. Algunos estudios han encontrado que el riesgo no se reduce si usted pasa a una dieta rica en fibra, así que este vínculo aún no está claro”, apunta.

Otros tipos de cáncer

Aún no se conoce la causa de muchos tipos de cáncer. Sin embargo, Medline Plus señala que existen algunos factores de riesgo para padecer esta enfermedad como:

Exposición al benceno y otros químicos.

Beber demasiado alcohol.