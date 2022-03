Cinco ejercicios para mejorar la circulación en las piernas

La circulación es el proceso mediante el cual el corazón bombea la sangre de una persona alrededor del cuerpo y es vital para la salud.

No obstante, factores como la falta de actividad física, una mala alimentación e hidratación, el consumo de alcohol y tabaco, y enfermedades como la obesidad, la diabetes y la hipertensión, pueden incidir en que la sangre no circule de forma adecuada y se puedan formar coágulos en el interior de los vasos sanguíneos, precisa el portal Cuídate Plus.

Los problemas de circulación pueden aparecer en cualquier momento de la vida, aunque van aumentando con la edad y suelen afectar con regularidad a las piernas. El portal Medical News Today afirma que si el flujo sanguíneo se reduce en determinada parte del cuerpo, es posible que se experimenten señales y síntomas de mala circulación.

Esos signos incluyen punzadas, picazón, entumecimiento, hormigueo, calambres, dolor, calor o frío en el área e hinchazón.

Para mejorar o activar la circulación en las piernas, una de las áreas que más se afectan cuando no llega la suficiente sangre, se pueden poner en práctica los siguientes ejercicios:

1. Estimulación muscular

Una publicación del portal Saber Vivir TV indica que al activar los músculos de las piernas, estos realizan un masaje sobre las venas que colabora en el retorno venoso y en una buena circulación. Para realizar el ejercicio, la persona se acuesta boca arriba con las piernas flexionadas. Se llevan las rodillas hacia arriba, elevando la pelvis. Se aprietan los glúteos y se mantienen las piernas fuertes y los pies bien apoyados. Se sostiene esta posición durante cinco segundos, se baja despacio y se repite tres veces.

2. Aliviar la pesadez de las piernas

Acostado boca arriba se elevan las rodillas flexionadas formando un ángulo de 90º. Se lleva la punta del pie derecho hacia el suelo, manteniendo la otra pierna estable. Se toca el suelo y se vuelve a subir. Luego se repite con la otra pierna. Es importante procurar que la espalda no se arquee cuando se baja hasta el suelo. Se puede repetir en varias oportunidades.

3. Separación de piernas

Este movimiento facilita el retorno de la sangre, desde las piernas al resto del cuerpo y evita la formación de venas varices y arañas. Consiste en separar y juntar las piernas, en repetidas ocasiones, tratando de mantener un equilibrio para que no caigan hacia el suelo. Para realizarlo se acuesta en el suelo mirando hacia el techo, se levantan las piernas estiradas, se separan y se vuelven a juntar. Se practican dos o tres series de 15 repeticiones cada una.

4. Emulación de bicicleta

Una de las mejores actividades para promover la buena circulación de la sangre en las piernas es la emulación de bicicleta. Este movimiento implica elevar y mover las piernas al mismo tiempo, lo que favorece el retorno de la sangre hacia el corazón. Para realizarlo se debe acostar boca arriba y poner las manos detrás de la nuca, elevar las piernas y simular pedalear durante uno o varios minutos. Lo ideal es realizar este ejercicio todos los días, indica el portal Mejor con Salud.

Trotar es uno de los mejores ejercicios cardiovasculares. Foto: GettyImages. - Foto: Foto Gettyimages

5. Flexiones

Las flexiones siempre serán un buen ejercicio para mejorar la circulación y fortalecer los músculos. En este caso se trata de un tipo de flexión bastante simple, donde el movimiento se realiza solo con los pies. Solo se requiere sentarse en una silla, con los talones apoyados en el suelo y levantar las puntas de los pies y mantenerlas unos segundos. Luego se bajan y se levantan los talones de manera alterna. Se pueden realizar 20 repeticiones con cada una.

Recomendaciones

Además de estos ejercicios, Medical News Today indica que es importante mantener un peso saludable, pues si una persona tiene sobrepeso, esto puede afectar negativamente su circulación.

También es clave realizar actividad cardiovascular regular, como trotar. Esto mejora la capacidad del cuerpo de tomar y usar el oxígeno, a la vez que ayuda en la dilatación de los vasos sanguíneos, lo cual les permite funcionar con más eficiencia, recibiendo oxígeno con mayor facilidad.

La alimentación también es clave. Comer pescado que contiene ácidos grasos omega-3 ayuda a promover la salud cardiovascular y mejorar la circulación. Lo propio sucede con el consumo de té.

También es importante mantener los niveles de hierro balanceados. Este mineral se requiere para producir hemoglobina, uno de los componentes importantes de los glóbulos rojos que es necesario para transportar el oxígeno.