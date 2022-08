Cinco proteínas que ayudan a perder peso

Bajar de peso de una manera responsable y saludable no es tarea fácil, sin embargo, tampoco es imposible. Para ello, es importante que las personas tengan en cuenta que el balance entre la alimentación y el ejercicio es fundamental para evitar problemas como la obesidad, además, contribuyen a mejorar la sensación de bienestar.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), llevar una dieta sana a lo largo de la vida ayuda a prevenir la malnutrición en todas sus formas, así como diferentes enfermedades no transmisibles y trastornos. No obstante, en la actualidad, las personas tienden a consumir más alimentos hipercalóricos, grasas, azúcares libres y sal; por otra parte, muchas personas no comen suficientes frutas, verduras y fibra dietética.

Uno de los errores comunes en los que la gente cae cuando quiere adelgazar es restringir peligrosamente el consumo de los alimentos. Ante ello, es necesario comprender que la comida es el combustible que el organismo necesita para funcionar, en ese sentido, la idea errónea de que para bajar de peso hay que dejar de comer puede ser peligrosa para la salud.

La palabra mágica, entonces, es ‘balance’. De este modo, las personas pueden planear mejor su dieta para consumir alimentos saludables que no aumenten el riesgo de padecer sobrepeso u obesidad. La OMS anota que una alimentación saludable incluye elementos como frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cereales integrales. Así mismo, sugiere reducir la ingesta de grasas saturadas y azúcares.

Proteínas para adelgazar

Por lo general, el consumo de alimentos ricos en proteína es asociado a la ganancia muscular, sin embargo, de manera general, las personas deben priorizar todos los nutrientes que su cuerpo necesita. En ese sentido, por ejemplo, buscar la pérdida de peso no es una razón para abstenerse de ciertos alimentos que resultan indispensables.

De acuerdo con información de la enciclopedia médica MedlinePlus, “es necesario consumir proteínas en la dieta para ayudarle al cuerpo a reparar células y producir células nuevas”. Adicionalmente, destaca que loa proteína también es importante para el crecimiento y el desarrollo de niños, adolescentes y mujeres embarazadas.

El portal especializado Men’s Health reseña algunos alimentos ricos en proteína que no pueden faltar en una dieta saludable para adelgazar. Por supuesto, su consumo debe estar acompañado de otras prácticas como el ejercicio y el descanso adecuado.

Huevos: Es la fuente “económica” de proteína por excelencia. El huevo es uno de los alimentos más nutritivos, además, no contiene tantas calorías. También es una gran fuente de vitamina A y vitamina D.

La mejor manera de consumirlo -si el objetivo es adelgazar- es cocido. En vista de que existen tantas maneras de preparar el huevo, hay que tener claro que en todas ellas varía su valor nutricional. Por ejemplo, no será lo mismo comer huevos rancheros, con aceite y salchichas, a comerlo cocido con una ensalada.

Pescado: En general, el pescado no presenta un alto nivel calórico. No obstante, este puede variar en función de la preparación. Su carne es conocida por ser una rica fuente de proteínas, así como omega-3 y minerales como el fósforo, el magnesio, el selenio y vitaminas A, B y D.

Quinua: Este alimento destaca por su contenido proteico. Así mismo, Men’s Health destaca que posee un índice glucémico bajo, pero altos niveles de ácidos grasos omega 6 que contribuye a mantener niveles normales de colesterol en la sangre.

Frutos secos: Se trata de alimentos de origen natural conocidos por ser buena fuente de omega-3, contribuyendo al funcionamiento óptimo del corazón. Frutos como las almendras, los pistachos, los anacardos, las nueces y las avellanas son ricos en fibra, aportan energía y producen sensación de saciedad.

Leche o yogur sin azúcar: Este tipo de lácteos son conocidos por ser una buena fuente proteína, al mismo tiempo que suministran vitamina D y minerales como calcio y potasio.