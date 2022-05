¿Cómo saber si se está quemando grasa, glucosa o carbohidratos?

Muchas personas que intentan bajar de peso no siempre logran saber si una dieta o una rutina de ejercicio están teniendo los efectos esperados para quemar grasa. Sin embargo, investigadores de la compañía japonesa NTT Docomo, el mayor proveedor de telefonía móvil en España, han dado a conocer una posible solución a esto. Se trata de un dispositivo que se conecta al celular y este logra medir la acetona en el alimento como signo de la quema de grasa.

Es importante recordar que el aliento exhalado de las personas que intentan quemar grasa contiene niveles comparativamente altos de acetona. Esto sucede debido a que cuando los ácidos grasos se descomponen, uno de últimos en degradarse es la acetona, la cual libera a través de los pulmones el aliento.

“Permitir a los usuarios supervisar el estado de la quema de grasa podría desempeñar un papel fundamental en la gestión diaria de la dieta”, afirmó Tsuguyoshi Toyooka desde NTT Docomo.

Dicho dispositivo portátil podría ayudar a aquellas personas que hagan dieta a ajustar las condiciones de su ingesta calórica y la carga de ejercicio para maximizar la pérdida de peso.

Según un estudio publicado en Journal of Breath Research, Toyooka y sus colegas informaron que el dispositivo es del tamaño de la palma la mano, el cual utiliza dos tipos de sensores de gases basados en semiconductores para medir la acetona en el aliento. Se puede conecta a un teléfono inteligente a través de un cable o Bluetooth y da a los usuarios información sobre su quema de grasa en diez segundos.

¿Qué se sabe sobre este dispositivo?

El grupo investigador probó el dispositivo en 17 adultos con sobrepeso. Durante dos semanas, alrededor de un tercio de los voluntarios hizo ejercicio diario ligero, otro tercio hizo una cantidad de ejercicio similar, pero también limitó su consumo de calorías, y el último tercio no hizo ningún cambio en su estilo de vida.

De este modo, cada día antes del desayuno, los voluntarios midieron su concentración de acetona en el aliento utilizando el dispositivo de Docomo y compararon los resultados con los tomados con un cromatógrafo de gases estándar. A su vez, los investigadores también midieron el peso y la grasa corporal de los voluntarios que no hicieron ningún cambio en su estilo de vida, y las concentraciones de acetona en el aliento de estos participantes no cambió. Sin embargo, el resultado cambió en las que hicieron ejercicio y redujeron el insumo de calorías, pues la concentración de acetona en el aliento aumentó.

Cabe aclarar que la compañía no comercializó este producto por distintas razones, pero tuvieron la oportunidad de demostrar la correlación que hay entre el componente en el aliento y la pérdida de grasa. Los investigadores señalan que una báscula no proporciona una buena predicción del avance de la perdida de peso y la medición de la grasa corporal no es tan exacta como los datos que arroja la invención de ellos.

La acetona en el aliento es más predictiva para saber si se está quemando grasa

Ahora bien, existen otra formas de medir si se está quemando grasa, glucosa o carbohidratos. Se trata de la llamada dieta cetógena y los síntomas que esta produce en el organismo. Este es un plan alto en grasas, pero moderado en proteínas y bajo en carbohidratos que puede ayudar a perder grasa corporal.

El objetivo de la dieta cetogénica, es lograr la cetosis, que es cuando el cuerpo quema grasa como combustible en lugar de su fuente de energía que son los carbohidratos. No obstante, es una dieta exigente y rigurosa que no es fácil de mantener, por lo que la dietista Melanie Boehmer del Hospital Lenox Hill, aconseja ceñirse a los 20-30 gramos de carbohidratos al día para mantener el estado de cetosis.

Esta dieta genera cuatro síntomas con los que se puede saber si se está perdiendo peso o no. Estos aparecen a las dos semanas de la entrada del cuerpo en cetosis, pero si se sigue la dieta como es debido, no deberían durar mucho tiempo.

Síntomas comunes cuando se está perdiendo peso