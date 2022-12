¿Cómo saber si una mujer se encuentra en su peso ideal?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) explican que el Índice de Masa Corporal (IMC) es la fórmula que utilizan los médicos para conocer si una persona tiene un peso ideal de acuerdo a su estatura. Esta también es utilizada para las mujeres.

“El IMC es el peso de una persona en kilogramos dividido por el cuadrado de la estatura en metros. Un IMC alto puede indicar una grasa corporal alta y un IMC bajo puede indicar una grasa corporal demasiado baja”, explican.

Un ejemplo de esta fórmula aplicada es el siguiente:

Una persona pesa 50kg y mide 1.5 metros. La operación se realiza de la siguiente forma: 50/ 1.5X1.5= 22.2

Luego de esta operación, el profesional observa en qué rango se encuentra esa cifra.

Si el IMC es menos de 18.5, se encuentra en el rango de peso insuficiente.

Si el IMC es entre 18.5 y 24.9, se encuentra en el rango de peso normal o saludable.

Si el IMC es entre 25.0 y 29.9, se encuentra en el rango de sobrepeso.

Si el IMC es 30.0 o superior, se encuentra en el rango de obesidad.

Cabe aclarar que es importante consultar a un médico, pues el profesional tiene en cuenta otros factores para realizar un diagnóstico de obesidad o sobrepeso; especialmente si se tiene una condición de salud específica o una enfermedad.

“Si tiene alguna preocupación con respecto a su peso, lo ideal es acudir a un nutricionista para que realice una evaluación nutricional mucho más completa, ya que este toma en cuenta otros factores como antecedentes, medición del porcentaje de grasa y músculo, actividad física, entre otros”, agrega Tua Saúde, portal especializado en salud.

Estilo de vida saludable para un peso saludable

En caso de que un médico indique que se tiene sobrepeso u obesidad se debe iniciar un proceso para perder los kilos necesarios para estar en el peso ideal, según el caso de cada persona. No tener un peso saludable incrementa el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles como la diabetes, hipertensión, colesterol alto, osteoartritis, enfermedad coronaria, derrame cerebral, depresión, etc.

Un estilo de vida saludable es una de las herramientas clave para tener un peso adecuado. Una dieta equilibrada es uno de los hábitos que caracterizan a un estilo de vida sano. Los CDC detallan las características de una alimentación balanceada:

“Resalta la importancia de las frutas, las verduras, los cereales integrales, la leche y los productos lácteos sin grasa o bajos en grasa

Incluye una variedad de alimentos con proteínas como mariscos, carnes magras, huevos, legumbres (frijoles y guisantes), productos de soya, nueces y semillas

Contiene poca cantidad de grasas saturadas, grasas trans, colesterol, sal (sodio) y azúcares agregados

Se mantiene dentro de sus necesidades calóricas diarias”.

Para obtener una asesoría profesional correcta y obtener un plan alimenticio específico lo ideal es consultar a un nutricionista. No es recomendable seguir consejos de personas que no son expertas, pues se puede poner en riesgo la salud.

Realizar actividad física regularmente es otra de las características de un estilo de vida saludable. El ejercicio es una herramienta importante para bajar de peso, pero también para mantener una buena salud integral. Dentro de los beneficios de hacer ejercicio se encuentran los siguientes: