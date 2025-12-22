Monedas

Dólar en Colombia, en este 22 de diciembre se cotiza barato

La moneda estadounidense ha perdido 29 pesos frente a la TRM.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
22 de diciembre de 2025, 3:20 p. m.
Foto: Colprensa

Desde el inicio de la jornada, el dólar en Colombia mostraba señales de su cotización a la baja, impactado por varios mensajes que hay en el entorno.

Abrió en 3.794 pesos y hacia las 10 de la mañana continuaba bajando en comparación con la tasa representativa del mercado-TRM para este día, que es de 3.817,93 pesos.

El último precio negociado, de acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, es de 3782 pesos, mientras que la cotización, en promedio, se mueve en los 3.789 pesos.

Aunque no deja de evidenciarse la volatilidad de la divisa, en medio de la expectativa por nuevas decisiones de la FED, la tendencia es bajista.

Vehículos

Sorpresivo aumento del diésel para fin de año, ¿qué pasará con al precio de la gasolina?

Macroeconomía

Dian activa Plan Navidad. Con esto se podrán encontrar los viajeros

Macroeconomía

Gustavo Petro apunta a la tributaria por la puerta de atrás. Tributarista explica cuánto tendría que pagar usted de más

Macroeconomía

Gustavo Petro lanza fuerte mensaje por medio de sus redes sociales: “Es quizás el peor error que cometí en mi gobierno”

Macroeconomía

¿A cuánto se cotiza el dólar en casas de cambio este domingo 21 de diciembre?

Macroeconomía

“La rápida actuación de la Corte Constitucional”, lo que se requiere ante la emergencia económica, según expertos

Macroeconomía

Aliadas pide a la Corte Constitucional priorizar trámite de control en caso de expedirse el decreto de emergencia económica

Macroeconomía

¿A cuánto se cotiza el dólar en casas de cambio este sábado 20 de diciembre?

Macroeconomía

Dólar al alza: la divisa cerró la tarde del miércoles 17 de diciembre más cara

Economía

En medio de una alta volatilidad, así se espera que cierre el dólar este año: ¿cómo se moverá en 2026?

Dólar en Colombia este 22 de diciembre de 2025
Dólar en Colombia este 22 de diciembre de 2025 Foto: BVC / Página web

Petróleo y oro tienen que ver

Dos de los commodities que presionan el entorno económico están teniendo comportamientos fuertes. Por el lado del petróleo, hay presiones relacionadas con la geopolítica. El crudo de referencia Brent sube 1,61 % en las primeras horas y se cotiza por encima de los 61 dólares por barril, según las últimas cotizaciones.

El oro, por su parte, también vuelve a llegar a máximos históricos subiendo en 1,71 % en la jornada de hoy, frente a la anterior. Se cotiza por primera vez en niveles de alrededor de 4.420 dólares por onza. De esa manera, se convierte en uno de los activos más apetecidos por los inversionistas, lo que ayuda a que el dólar se debilite. (En lo que va de 2025, el oro ha subido casi en un 70 %).

Mas de Macroeconomía

Incremento del diésel

Sorpresivo aumento del diésel para fin de año, ¿qué pasará con al precio de la gasolina?

Dian activa Plan Navidad

Dian activa Plan Navidad. Con esto se podrán encontrar los viajeros

Mercados internacionales siguen expectantes frente a la posibilidad de una nueva rebaja en las tasas por parte de la FED.

Dólar en Colombia, en este 22 de diciembre se cotiza barato

Gustavo Petro reforma tributaria

Gustavo Petro apunta a la tributaria por la puerta de atrás. Tributarista explica cuánto tendría que pagar usted de más

El presidente Gustavo Petro arremetió en pleno evento público contra un ministerio de su Gobierno.

Gustavo Petro lanza fuerte mensaje por medio de sus redes sociales: “Es quizás el peor error que cometí en mi gobierno”

Mercados internacionales siguen expectantes frente a la posibilidad de una nueva rebaja en las tasas por parte de la FED.

¿A cuánto se cotiza el dólar en casas de cambio este domingo 21 de diciembre?

Al no existir hechos sobrevinientes que justificaran una emergencia económica por la caída de la tributaria, de ser decretada, seguramente se hundiría en la Corte Constitucional.

“La rápida actuación de la Corte Constitucional”, lo que se requiere ante la emergencia económica, según expertos

Conmemoración Eméritos Homenaje a exmagistrados y académicos que han dejado huella ejemplar en la justicia y la academia jurídica.

Aliadas pide a la Corte Constitucional priorizar trámite de control en caso de expedirse el decreto de emergencia económica

La Corte Constitucional aún no ha definido la suerte de la reforma pensional y eso tiene en vilo a empleadores, fondos privados, Colpensiones y operadores del sistema Pila.

Consejo Gremial hace llamado a la Corte Constitucional por posible decreto de emergencia económica

Economia

¿A cuánto se cotiza el dólar en casas de cambio este sábado 20 de diciembre?

Noticias Destacadas