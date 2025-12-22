Dólar en Colombia, en este 22 de diciembre se cotiza barato

Desde el inicio de la jornada, el dólar en Colombia mostraba señales de su cotización a la baja, impactado por varios mensajes que hay en el entorno.

Abrió en 3.794 pesos y hacia las 10 de la mañana continuaba bajando en comparación con la tasa representativa del mercado-TRM para este día, que es de 3.817,93 pesos.

El último precio negociado, de acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, es de 3782 pesos, mientras que la cotización, en promedio, se mueve en los 3.789 pesos.

Aunque no deja de evidenciarse la volatilidad de la divisa, en medio de la expectativa por nuevas decisiones de la FED, la tendencia es bajista.

Dólar en Colombia este 22 de diciembre de 2025 Foto: BVC / Página web

Petróleo y oro tienen que ver

Dos de los commodities que presionan el entorno económico están teniendo comportamientos fuertes. Por el lado del petróleo, hay presiones relacionadas con la geopolítica. El crudo de referencia Brent sube 1,61 % en las primeras horas y se cotiza por encima de los 61 dólares por barril, según las últimas cotizaciones.

El oro, por su parte, también vuelve a llegar a máximos históricos subiendo en 1,71 % en la jornada de hoy, frente a la anterior. Se cotiza por primera vez en niveles de alrededor de 4.420 dólares por onza. De esa manera, se convierte en uno de los activos más apetecidos por los inversionistas, lo que ayuda a que el dólar se debilite. (En lo que va de 2025, el oro ha subido casi en un 70 %).