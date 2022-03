Consejos contra el agotamiento laboral: siga estos pasos

Cuando no se descansa lo suficiente la productividad puede bajar entre el 15 % y 20 %.

Todas las personas alguna vez en la vida han sufrido de cansancio o agotamiento laboral. Esto sin duda se puede dar de forma normal por el exceso de trabajo, lo cual el cuerpo lo asimila generando, tanto dolencias físicas y mentales, como emocionales.

Sin embargo, superar el cansancio laboral es todo un reto porque no hay una fórmula mágica para deshacer de ese tipo de sensación, el cual es bastante particular. Se vuelve como un fiel compañero que está presente todas las horas del día. No obstante, hay algunas acciones que se podrían realizar y mejorar la situación a corto plazo.

El trabajo excesivo genera desgaste físico y emocional, más en una sociedad en donde se exige el máximo esfuerzo de los empleados quienes se enfrentan a una dinámica de constante competencia”, afirma Mario Ortega Olivares, autor del libro Productividad y fatiga laboral.

Además, dormir lo suficiente es esencial para combatir el cansancio a causa del exceso de trabajo, ya que cuando no se descansa lo suficiente la productividad puede bajar entre 15 % y 20%. La solución es organizar las actividades y respetar cada uno de los horarios establecidos.

La fatiga, por su parte, surge cuando las responsabilidades laborales rebasan las capacidades, también por el aumento de las horas de trabajo y responsabilidades, así como salario insuficiente, miedo a perder el empleo, problemas con los compañeros o no tener el control de las tareas, según el magazín Culturizando.

Por esta razón, se recomienda aplicar las siguientes medidas sugeridas por los expertos para no comprometer ni el bienestar físico ni el emocional y laborar tranquilamente:

Dedicar el tiempo necesario a una tarea

Un estudio publicado en International Journal of Stress Management explica que una de las situaciones que genera cansancio laboral son las interrupciones, entre ellos los mails que se reciben durante el día.

En este caso, aconseja dedicar un tiempo específico para atender a este tipo de pendientes y evitar hacerlo cada vez que se reciba una notificación, al menos que sea urgente.

Se trata de establecer prioridades para evitar el desgaste.

Esparcimiento

Una de las técnicas comprobadas que ayudan a superar la fatiga laboral es recargando energías a través de pasatiempos o actividades en familia y con amigos.

“Si las personas dedican al menos tres horas a la semana a una actividad que realmente disfrutan, esto ayudará a encontrar el balance entre el trabajo y la vida personal, con ello mitigar el cansancio”, dice Alexandra Navarro, fundadora de The Blue Lief y conferencista.

Establecer prioridades

Dado que la responsabilidad como trabajador es entregar resultados positivos será de gran ayuda diferenciar entre aquellas actividades urgentes e importantes.

“Al diferenciar las urgencias podrás organizar tu agenda en donde establezcas las prioridades para no sobresaturarte”, recomienda Maite Gutiérrez, sicóloga clínica de la Universidad de Deusto en Bilbao, España.

Saber cuándo decir no