Deficiencia de vitamina B6 en el organismo: estos son los síntomas

La vitamina B6 es una vitamina hidrosoluble, esto quiere decir que se disuelven en agua, por lo que el cuerpo no las puede almacenar y las depura a través de la orina. A pesar de que el cuerpo puede mantener una pequeña reserva de vitaminas solubles en agua, es necesario consumirla a través de alimentos para prevenir una deficiencia de este nutriente en el organismo, según indica Medline Plus.

Es importante mencionar que esta vitamina tiene distintas funciones en el cuerpo, entre las más importantes está la descomposición de proteínas, aumenta la producción de hemoglobina, ayuda a tener una función neurológica normal, regular el azúcar en la sangre en los rangos normales y produce anticuerpos.

Asimismo, la cantidad de vitamina B6 que se necesita por día depende de la edad. Por ejemplo, los adultos de 19 a 50 años de edad requieren de 1.3 mg; mujeres y adolescentes embarazadas necesitan 1.9 mg; y los adultos (mujeres) de 51 o más años de edad deben consumir 1.5 mg.

Cabe mencionar que la falta de este nutriente en el cuerpo no es un problema común; sin embargo, puede presentarse en personas con disfunción renal, enfermedades hepáticas o dependencia al alcohol. Adicional a ello, se pueden presentar una variedad de síntomas como:

Anemia .

Erupciones con picazón.

Labios escamosos.

Grietas en las comisuras de los labios.

Inflamación de la lengua.

De acuerdo con National Institutes of Health, otros síntomas de bajo nivel de vitamina B6 incluyen la depresión, confusión y debilitamiento del sistema inmunitario. En cuanto a los bebés que no obtienen suficientes cantidades de este nutriente, pueden irritarse con facilidad o desarrollar una audición extremadamente sensible o volverse más propensos a sufrir convulsiones.

Los beneficios de la vitamina B6 en la salud

National Institutes of Health revela algunos beneficios sobre las afecciones que puede provocar este nutriente en la salud de una persona, según varios estudios científicos.

Cáncer: Las personas con niveles bajos de vitamina B6 podrían correr un mayor riesgo de tener ciertos tipos de cáncer, como el cáncer colorrectal. Sin embargo, los estudios no han demostrado que los suplementos de vitamina B6 ayudan a prevenir el cáncer.

Síndrome premenstrual: Hasta el momento, los científicos no saben con certeza cuáles son los posibles beneficios del consumo de la vitamina B6 para los síndromes premenstruales. Algunos estudios señalan que los suplementos de vitamina B6 tal vez puedan reducir los síntomas premenstruales, que incluyen cambios de temperamento, irritabilidad, falta de concentración, hinchazón y ansiedad.

Reduce náuseas y vómitos durante el embarazo: El Congreso Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) recomienda el consumo de vitamina B6 bajo vigilancia médica para las náuseas y el vómito durante el embarazo.

Alimentos ricos en vitamina B6

La vitamina B6 se incluye en los suplementos dietéticos, usualmente en su presentación de piridoxina, pero también se puede encontrar en alimentos. Por ello, National Institutes of Health recomienda consumir lo siguiente: