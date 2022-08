El ejercicio que ayuda a reducir el riesgo de diabetes e infarto

El Grupo Sanitas de España reveló en su portal web que un estudio publicado en la revista Journal of the American College of Cardiology demuestra que las personas que optan por correr, para la práctica habitual de ejercicio físico, tienen un 30 % menos de probabilidades de morir que los que no hacen ningún tipo de ejercicio y un 45 % menos de hacerlo a causa de una enfermedad o accidente cardiovascular.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que las personas con un nivel insuficiente de actividad física tienen un riesgo de muerte entre un 20 % y un 30 % mayor en comparación con las personas que alcanzan un nivel suficiente de actividad física.

Asimismo, el portal portugués de salud, nutrición y bienestar Tua Saúde indicó que correr es el mejor ejercicio para reducir riesgo de diabetes.

De igual forma, la actividad física regular puede mejorar el estado muscular y cardiorrespiratorio, mejorar la salud ósea y funcional, reducir el riesgo de hipertensión, varios tipos de cáncer (entre ellos el cáncer de mama y el de colon) y depresión, reducir el riesgo de caídas, así como de fracturas de cadera o vertebrales y, ayuda a mantener un peso corporal saludable.

Adicional, para obtener los beneficios, hay que seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que sugieren realizar actividades físicas aeróbicas moderadas durante al menos 150 a 300 minutos o actividades físicas aeróbicas intensas durante al menos 75 a 150 minutos, o una combinación equivalente de actividades moderadas e intensas a lo largo de la semana.

Sin embargo, las personas se preguntan cuál es la mejor hora para hacer ejercicio y, por tal razón, los expertos aseguran que es una cuestión de preferencia, gusto y horarios.

Sobre la misma línea, el ejercicio debe estar acompañado de un buen plan de alimentación que esté balanceado y, de una buena hidratación, ya que el cuerpo antes de estar bien por fuera necesita estar bien por dentro.

Dicho lo anterior, el portar portugués reveló un cronograma de entrenamiento para principiantes:

Semana uno

Martes: 10 minutos de caminata + 20 minutos de caminata rápida.

Jueves: 10 minutos de caminata - Alternar entre 3 minutos de caminata + 1 minuto de trote (6 veces).

Sábado: 10 minutos de caminata - Alternar entre 3 minutos de caminata + 2 minutos de trote (5 veces).

Semana dos

Martes: 15 minutos de caminata + 10 minutos de trote + 5 minutos de caminata.

Jueves: 5 minutos de caminata - Alternar entre 2 minutos de corrida leve + 1 minuto de caminata (8 veces).

Sábado: 10 minutos de caminata - Alternar entre 5 minutos de trote + 2 minutos de caminata (5 veces).

Semana tres

Martes: 5 minutos de corrida leve - Alternar entre 5 minutos de corrida leve + 1 minuto de caminata (5 veces).

Jueves: 10 minutos de corrida leve - Alternar entre 3 minutos de corrida moderada + 1 minuto de caminata (8 veces).

Sábado: 5 minutos de caminata + 20 minutos de corrida leve.

Semana cuatro

Martes: 5 minutos de caminata + 25 minutos de corrida leve.

Jueves: 5 minutos de caminata - Alternar entre 1 minuto de corrida intensa + 2 minutos de corrida moderada (5 veces) - 15 minutos de trote.

Sábado: 10 minutos de caminata + 30 minutos de corrida moderada.

De todos modos, la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica y por ello, lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona.