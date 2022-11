El licuado que puede ayudar a prevenir el cáncer: ¿cuál es y cómo prepararlo?

El Instituto Nacional del Cáncer explica que esta enfermedad se debe a la proliferación de células dañadas, que tienen un inicio en cualquier parte del cuerpo.

“Las células cancerosas se originan sin recibir señales de que se deben formar. Las células normales solo se forman cuando reciben estas señales”, asegura la entidad de salud.

La Organización Mundial para la Salud (OMS) precisa que el cáncer de pulmón, colon, mama, recto y próstata son los más comunes a nivel mundial y que en 2020 se registró la muerte de casi diez millones de personas.

Más que prevenir el cáncer, se busca reducir las probabilidades de riesgo de padecer alguno, con hábitos saludables como ejercicios, dietas equilibradas y la no exposición a sustancias que son dañinas. Es entonces que el consumo de cigarrillo, bebidas alcohólicas, la obesidad y la diabetes son factores que inciden de gran manera en la aparición de cáncer.

La Organización Mundial para la Salud (OMS) precisa que el cáncer de pulmón, colon, mama, recto y próstata son los más comunes a nivel mundial. Foto: Getty Images. - Foto: Getty

Por esto, aunque algunos alimentos prometan prevenirlo no lo pueden hacer; sin embargo, sus propiedades mitigan su aparición, gracias a sus antioxidantes, mismos que eliminan los radicales libres que deterioran las células del cuerpo.

La institución desaprueba algunos pensamientos colectivos que han surgido tras el desarrollo de cáncer en una persona, como: es una enfermedad que no tiene cura y sí o sí termina en muerte. La anterior premisa es rechazada por la entidad, puesto que argumenta que los cánceres de seno, tiroides, próstata tienen un índice de supervivencia de cinco años.

La calabaza

De acuerdo con el portal de salud, Tua Saúde, la calabaza, al ser un vegetal rico en carotenoides, tiene un efecto protector sobre la piel reduciendo la aparición de cáncer, por ejemplo. No obstante, cuenta con la capacidad de contrarrestar los síntomas de otras afecciones como:

La calabaza aporta grandes cantidades de vitamina A y C. - Foto: Getty Images/Image Source

La presión arterial alta: la Clínica Mayo señala que la presión arterial alta es la “fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de tus arterias”, que puede traer complicaciones sobre el corazón.

Es de mencionar que esta afección también se denomina hipertensión y los síntomas no los perciben aquellos que la presentan, por lo que puede ser aún más peligrosa por lo silenciosa que es.

La OMS precisa que por lo menos 1.280 millones de personas adultas entre los 30 y 79 años son los más propensos a desarrollarla.

El estreñimiento: la National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases menciona que el estreñimiento es una afección en la cual una persona se ve con dificultad para evacuar, y esto se debe a que las heces son grumosas y secas.

Expertos de la Clínica Mayo, organización sin ánimo de lucro, destacan que una presión arterial normal es cuando no supera 120/80 mm. Foto: Gettyimages. - Foto: Foto Gettyimages

Muchas son las prácticas que pueden contrarrestar el estreñimiento; sin embargo, se aconseja consultar con un médico antes para poder tratarlo, ya que cualquier persona -incluidos los bebés- se ven afectados.

La diabetes: es una enfermedad en la cual el páncreas no produce insulina (diabetes tipo 1) y/o las células se resisten a ella (diabetes tipo 2), desencadenando otras afecciones como insuficiencia renal, infarto, ACV, entre otras, afirma la OMS, ya que causa un daño en el sistema nervioso.

Una buena alimentación acompañada de ejercicio, junto al bajo consumo de cigarrillo, pueden prevenir una diabetes tipo 2. La anterior no significa que se eliminen las probabilidades de riesgo, sino que las reduce.

Licuado de calabaza

Como se mencionó, la calabaza, al ser un alimento rico en vitamina A, actúa como antioxidante, reduciendo las probabilidades de riesgo del desarrollo de cánceres como próstata o mama.